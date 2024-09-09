Нефтегазовая отрасль стала самой высокооплачиваемой в РФ в I полугодии

По ее словам, за год разрыв в зарплатах между отраслями усилился: если в первой половине 2023 года он составлял 5,2 раза, то в 2024 году за соответствующий период межотраслевое зарплатное неравенство выросло до 5,7 раза. «Такая динамика связана прежде всего с торможением роста зарплат в самой низкооплачиваемой отрасли — производстве одежды. Если в первой половине 2023 года заработки производителей одежды выросли почти на треть, то в первом полугодии 2024 года темпы индексации зарплат в отрасли упали до 12,7%. В то же время трудовые доходы зарплатных лидеров — нефтяников и газовиков — выросли на четверть, закрепив межотраслевой разрыв», — пояснила она.