Нефтегазовая отрасль стала самой высокооплачиваемой в РФ в I полугодии

МОСКВА, 9 сентября./ТАСС/. Самые высокие зарплаты в России в первой половине 2024 года получали специалисты нефтегазовой отрасли, топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также программисты. К таким выводам пришли эксперты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучив данные Росстата о заработках сотрудников по полному кругу предприятий (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).
«За первую половину 2024 года самый большой номинальный рост зарплат был отмечен в марте — тогда средние заработки россиян год к году выросли с 71,3 тыс. рублей до 87,7 тыс. рублей, или на 23%. Для сравнения, в марте 2023 года фиксировалась, напротив, самая скромная динамика роста зарплат год к году — 6,9%», — рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.
По ее словам, за год разрыв в зарплатах между отраслями усилился: если в первой половине 2023 года он составлял 5,2 раза, то в 2024 году за соответствующий период межотраслевое зарплатное неравенство выросло до 5,7 раза. «Такая динамика связана прежде всего с торможением роста зарплат в самой низкооплачиваемой отрасли — производстве одежды. Если в первой половине 2023 года заработки производителей одежды выросли почти на треть, то в первом полугодии 2024 года темпы индексации зарплат в отрасли упали до 12,7%. В то же время трудовые доходы зарплатных лидеров — нефтяников и газовиков — выросли на четверть, закрепив межотраслевой разрыв», — пояснила она.
По данным консалтинговой сети, в число самых высокооплачиваемых вошли также финансисты и страховщики (190,6 тыс. рублей), работники авиационной отрасли (171,1 тыс. рублей), производители табачных изделий (162,9 тыс. рублей), кадры в сфере трубопроводного транспорта (149,8 тыс. рублей), специалисты в области аквакультуры и рыболовства (144,2 тыс. рублей), а также научные работники (127,5 тыс. рублей).
Напротив, наиболее скромные заработки традиционно фиксировались у представителей легкой промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства.
«Возглавляют антирейтинг низких зарплат производители одежды — в первой половине 2024 года они в среднем получали 37,7 тыс. рублей до вычета подоходного налога. За ними следует персонал заведений общепита — 45,5 тыс. рублей, чуть выше зарплаты у сотрудников почты и курьерских служб — 47 тыс. рублей», — отмечается в исследовании. Также невелики заработки на кожевенных производствах, у производителей мебели, ветеринаров, сотрудников охранных служб, на текстильных фабриках.
Сферы роста
Номинальный рост средних заработков россиян за I полугодие 2024 года год к году составил 19,1%, что почти в 2,5 раза выше среднемесячной потребительской инфляции (7,9%). Больше зарабатывать стали трудящиеся всех сфер без исключения, но прибавки к трудовым доходам распределились неравномерно.
«Наибольший рост — на 48,1%, или в 1,5 раза — коснулся зарплат представителей игорного бизнеса, букмекерских контор, тотализаторов и организаторов лотерей: до 118,3 тыс. рублей. Их прибавка к заработку в среднем составила 38,5 тыс. рублей — это больше, чем получают в месяц производители одежды. Справедливости ради следует заметить, что за аналогичный период год назад в этой сфере, напротив, фиксировалось падение средних зарплат — на 7,7%», — продолжают эксперты.
На втором месте сфера аренды и лизинга (от автотранспорта, самокатов, предметов личного пользования и бытовых приборов до интеллектуальной собственности, но за исключением недвижимости) — там заработки работников в среднем увеличились за год на 31,2%, или примерно на треть, до 100 тыс. рублей. Также заметно — на 30,6%, до 83,9 тыс. рублей — выросли зарплаты в автопроме. Хорошая динамика фиксировалась и в деревообработке.