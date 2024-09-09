Мишустин отметил большой спрос российского ПО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Программное обеспечение (ПО), разработанное в России, пользуется большим спросом, и интерес к нему только растет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week.
«Расширяется ассортимент отечественного софта. В реестре российского программного обеспечения насчитывается свыше 22 тыс. наименований. Спрос на наши технологии большой. Бизнес активнее стал использовать отечественные разработки, которые уже доказали свою конкурентоспособность», — отметил он.
Мишустин обратил внимание, что по итогам прошлого года доля IT в ВВП России приблизилась к 2%. Последние пять лет этот сектор рос быстрее, чем экономика в целом. «Объем реализации собственных решений и IT-услуг стабильно растет. Примерно на четверть в год. По итогам 2023 года он превысил 3 трлн рублей», — назвал ключевые показатели премьер.
Он напомнил, что по поручению главы государства за шесть лет не менее 80% ключевых отечественных организаций должны перейти на российский софт в производственных и управленческих процессах. Чтобы ускорить замещение зарубежных продуктов и предоставить предприятиям востребованное и надежное программное обеспечение, были созданы 36 индустриальных центров компетенций. Они объединили усилия крупных заказчиков и разработчиков. В них задействованы свыше 300 ведущих компаний из различных отраслей. Вместе они воплощают 200 инициатив по внедрению передовых программ, созданных в России.
Новый нацпроект
Мишустин добавил, что России предстоит решить и несколько других задач. Уже к 2030 году во всех важнейших областях экономики и социальной сферы необходимо сформировать цифровые платформы, чтобы упростить предоставление сервисов, сделать их удобнее для граждан и бизнеса, в целом вывести работу предприятий на более высокий уровень.
«Продолжим развивать существующие проекты и запускать новые. Некоторые из них будут направлены на повышение качества обучения студентов. На то, чтобы сделать комфортнее путешествия по стране. Ускорить грузоперевозки. Еще одной задачей является распространение технологий на основе безопасного и доверенного искусственного интеллекта», — обозначил ориентиры глава кабмина.
По его словам, при внедрении новых технологий особый приоритет будет отдаваться здравоохранению, образованию, экологии, безопасности городской среды. «И, конечно, повышению удобства получения гражданами госуслуг, в том числе проактивно или в режиме диалога, — проинформировал Мишустин. — Такие вопросы будем решать в рамках нового национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”.