Мишустин отметил большой спрос российского ПО

Он напомнил, что по поручению главы государства за шесть лет не менее 80% ключевых отечественных организаций должны перейти на российский софт в производственных и управленческих процессах. Чтобы ускорить замещение зарубежных продуктов и предоставить предприятиям востребованное и надежное программное обеспечение, были созданы 36 индустриальных центров компетенций. Они объединили усилия крупных заказчиков и разработчиков. В них задействованы свыше 300 ведущих компаний из различных отраслей. Вместе они воплощают 200 инициатив по внедрению передовых программ, созданных в России.