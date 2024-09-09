«Мир квартир»: вторичка в августе подорожала сильнее новостроек

По данным компании, в среднем по стране за август прирост стоимости «квадрата» на вторичном рынке составил 0,7% — до 116,1 тысячи рублей, средний лот подорожал на 1% — до 6,1 миллиона рублей, тогда как квадратный метр в новостройках вырос на 0,6% (136,7 тысячи рублей), а средний лот — на 0,4% (7,2 миллиона рублей).
«С отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на вторичке стала превышать рост цен на новостройки. Ожидается, что тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше», — прокомментировал данные гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Самый большой рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья, по подсчетам компании, произошел в Краснодаре (+4,4%), Ленинградской области (+2,6%), Новосибирске (+2,1%), Томске (+2,1%), Тольятти (+2%), Воронеже (+2%), Казани (+1,8%), Санкт-Петербурге (+1,7%), Ставрополе (+1,7%) и Екатеринбурге (+1,7%).
Снизилась цена больше всего в Московской области (-2,2%), Иваново (-0,4%), Сочи (-0,4%), Хабаровске (-0,3%), Белгороде (-0,3%), Волжском (-0,3%), Орле (-0,2%), Кемерово (-0,2%), Самаре (-0,2%) и Сургуте (-0,2%).
«В Москве метр вырос на 0,3% и теперь его цена равняется 341,3 тысячи рублей», — сообщили в компании.
Если же рассматривать среднюю стоимость квартиры, самая активная положительная динамика зафиксирована аналитиками «Мира квартир» в Краснодаре (+5,6%), Томске (+5,2%), Чебоксарах (+4,6%), Новосибирске (+4,4%), Ижевске (+3,9%), Грозном (+3,6%), Владимире (+3,4%), Тюмени (+3,2%), Уфе (+2,7%) и Челябинске (+2,6%).
Самое заметное снижение, по данным компании, случилось в Московской области (-2,8%), Санкт-Петербурге (-1,8%), Рязани (-1,5%), Улан-Удэ (-1,4%), Липецке (-1,4%), Якутске (-1,1%), Самаре (-0,8%), Белгороде (-0,8%), Сургуте (-0,6%) и Саранске (-0,4%).
В Москве цена квартиры повысилась незначительно, на 0,2%, и составила 19,96 миллиона рублей, добавили в компании.