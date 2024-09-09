«Мир квартир»: вторичка в августе подорожала сильнее новостроек

По данным компании, в среднем по стране за август прирост стоимости «квадрата» на вторичном рынке составил 0,7% — до 116,1 тысячи рублей, средний лот подорожал на 1% — до 6,1 миллиона рублей, тогда как квадратный метр в новостройках вырос на 0,6% (136,7 тысячи рублей), а средний лот — на 0,4% (7,2 миллиона рублей).