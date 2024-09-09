Минстрой оценил введение рейтинга управляющих компаний

Ранее партия «Новые люди» предложила создать антирейтинг управляющих компаний «Поганая метла» на основе голосования жителей на госуслугах, такой запрос направила замруководителя фракции Сардана Авксентьева в министерство строительства и ЖКХ.
«Введение народного рейтинга управляющих организаций на основе мнения жителей (далее Рейтинг) и его доступность для всех желающих собственников помещений многоквартирных домов может позитивно отразиться на отраслевой конкуренции и повлиять на повышение качества оказываемых населению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В рассматриваемом предложении не определен порядок ведения Рейтинга и источники финансирования реализации данного мероприятия», — сказано в ответе ведомства (есть в распоряжении РИА Новости).
Отмечается, что вопрос правового регулирования такого рейтинга требует дополнительной проработки, в том числе с учетом обсуждения его введения с субъектами Российской Федерации, в том числе в части возможных последствий для занимающих первые и последние места.
В ответе ведомства сообщается, что Минэкономразвития России разрабатывается проект федерального закона «О внесении изменений в статью 57 Федерального закона “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации” в части дополнения новым основанием для проведения контрольных мероприятий в рамках государственного жилищного надзора. Отмечается, что это существенно повлияет на качество рассмотрений обращений со стороны управляющих компаний и в значительной степени определит удовлетворенность граждан взаимодействием с УК.
«Таким образом считаем целесообразным рассматривать вопрос введения Рейтинга после принятия законопроекта», — заключили в Минстрое.