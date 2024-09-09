Минстрой оценил введение рейтинга управляющих компаний

«Введение народного рейтинга управляющих организаций на основе мнения жителей (далее Рейтинг) и его доступность для всех желающих собственников помещений многоквартирных домов может позитивно отразиться на отраслевой конкуренции и повлиять на повышение качества оказываемых населению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В рассматриваемом предложении не определен порядок ведения Рейтинга и источники финансирования реализации данного мероприятия», — сказано в ответе ведомства (есть в распоряжении РИА Новости).