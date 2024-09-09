Министр энергетики заявил об исчерпании созданных в СССР резервов

Цивилев подчеркнул, что Минэнерго отнесло дальневосточные регионы к субъектам с высокими рисками в сфере электроэнергетики. В данный момент принимаются меры для повышения надежности тепловой генерации и снижения аварийности на инфраструктурных объектах, отметил он.