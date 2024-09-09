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Министр энергетики заявил об исчерпании созданных в СССР резервов

Это показал пример объединенной энергосистемы Востока, подчеркнул в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума Сергей Цивилев.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
ОЭС Востока включает в себя пять регионов: Приморский и Хабаровский края, Республику Саха (Якутия), а также Амурскую и Еврейскую автономные области.

«Пример ОЭС (объединенной энергосистемы) Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», — отметил Цивилев.

По его словам, энергосистема ДФО войдет в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей. Причиной такой ситуации министр назвал перенос капитального ремонта ряда местных тепловых электростанций (ТЭС).

Цивилев подчеркнул, что Минэнерго отнесло дальневосточные регионы к субъектам с высокими рисками в сфере электроэнергетики. В данный момент принимаются меры для повышения надежности тепловой генерации и снижения аварийности на инфраструктурных объектах, отметил он.

Сергей Цивилев занял пост министра энергетики России 14 мая 2024 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».