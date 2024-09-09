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Минэнерго выступает за использование местных энергоресурсов в новой генерации ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Дефицит электроэнергии в ОЭС Востока к 2030 году достигнет 10,7 млрд кВт-ч, что потребует сооружения не менее 1,6 ГВт генерации. Минэнерго выступает за использование более дешевых, местных энергоресурсов для создания новой генерации Дальнего Востока, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.

Источник: Медиапроекты Mail

«Дефицит электрической энергии в ОЭС Востока может достигнуть величины 10,7 млрд кВт? ч к 2030 году, что потребует сооружения не менее 1,6 ГВт гарантированной генерации дополнительно к уже реализуемым проектам, прирост установленной мощности по которым к 2030 году составит 1,7 ГВт, в том числе с учетом замещения устаревшего генерирующего оборудования», — сказал Цивилев.

«Ожидаю, что она (генерация электроэнергии — прим. ТАСС) будет эффективно развиваться. В первую очередь на местном угольном топливе как наиболее дешевом и доступном ресурсе с приемлемым по длительности циклом строительства генерации», — добавил он.

Министр отметил, что для покрытия дефицита отрасли необходимо модернизировать неэффективную генерацию и привлекать инвесторов в рамках конкурентного отбора мощности новой генерации после введения на Дальнем Востоке соответствующей ценовой зоны.

По его словам, работа в этом направлении уже ведется, в том числе по поручению президента России Владимира Путина по разработке программы развития электроэнергетики ДФО до 2050 года. «В ее основе (стратегии) как раз и заложено широкое использование отечественных технологий. Второй принцип — рациональный выбор генерирующих технологий для сокращения затрат и снижения логистической составляющей за счет использования местных топливных ресурсов», — сказал Цивилев.

О форуме.

Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС являлся генеральным информационным партнером форума.