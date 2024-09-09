Минэнерго выступает за использование местных энергоресурсов в новой генерации ДФО

По его словам, работа в этом направлении уже ведется, в том числе по поручению президента России Владимира Путина по разработке программы развития электроэнергетики ДФО до 2050 года. «В ее основе (стратегии) как раз и заложено широкое использование отечественных технологий. Второй принцип — рациональный выбор генерирующих технологий для сокращения затрат и снижения логистической составляющей за счет использования местных топливных ресурсов», — сказал Цивилев.