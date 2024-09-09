Минэнерго выступает за использование местных энергоресурсов в новой генерации ДФО

«Дефицит электрической энергии в ОЭС Востока может достигнуть величины 10,7 млрд кВт? ч к 2030 году, что потребует сооружения не менее 1,6 ГВт гарантированной генерации дополнительно к уже реализуемым проектам, прирост установленной мощности по которым к 2030 году составит 1,7 ГВт, в том числе с учетом замещения устаревшего генерирующего оборудования», — сказал Цивилев.
«Ожидаю, что она (генерация электроэнергии — прим. ТАСС) будет эффективно развиваться. В первую очередь на местном угольном топливе как наиболее дешевом и доступном ресурсе с приемлемым по длительности циклом строительства генерации», — добавил он.
Министр отметил, что для покрытия дефицита отрасли необходимо модернизировать неэффективную генерацию и привлекать инвесторов в рамках конкурентного отбора мощности новой генерации после введения на Дальнем Востоке соответствующей ценовой зоны.
По его словам, работа в этом направлении уже ведется, в том числе по поручению президента России Владимира Путина по разработке программы развития электроэнергетики ДФО до 2050 года. «В ее основе (стратегии) как раз и заложено широкое использование отечественных технологий. Второй принцип — рациональный выбор генерирующих технологий для сокращения затрат и снижения логистической составляющей за счет использования местных топливных ресурсов», — сказал Цивилев.
О форуме.
Восточный экономический форум проходил
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС являлся генеральным информационным партнером форума.