Минэнерго работает с ведомствами по отмене экспортной пошлины на коксующийся уголь

«Занимаемся мы и донастройкой фискальных механизмов, например, работаем с ведомствами по расширению на коксующийся уголь моратория на экспортную пошлину, который действует до ноября для энергоугля и антрацита», — сказал министр.
Цивилев напомнил, что с 1 января вступает в силу надбавка на НДПИ на уголь. «При этом мы добились корректировки цен отсечения по экспортной стоимости угля, что в итоге выводит уголь из-под угрозы изъятия дополнительных сборов по НДПИ», — отметил глава Минэнерго.
Осенью 2023 года уголь вместе с другими товарами подпал под гибкую экспортную пошлину в размере 4−7% в зависимости от курса рубля. С начала 2024 года экспортная пошлина для угля была отменена, с 1 марта кабмин вернул ее, однако на период с 1 мая по 31 августа 2024 года пошлины вновь были отменены для поддержки предприятий угольной отрасли. В августе стало известно, что правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго России продлить отмену вывозных таможенных пошлин в отношении энергетического угля и антрацита с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно.
Восточный экономический форум проходил
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью будет опубликован 9 сентября в 10:00 мск.