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Минэнерго работает с ведомствами по отмене экспортной пошлины на коксующийся уголь

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России ведет работу с ведомствами по вопросу расширения моратория на экспортную пошлину на коксующийся уголь. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.

Источник: AP 2023

«Занимаемся мы и донастройкой фискальных механизмов, например, работаем с ведомствами по расширению на коксующийся уголь моратория на экспортную пошлину, который действует до ноября для энергоугля и антрацита», — сказал министр.

Цивилев напомнил, что с 1 января вступает в силу надбавка на НДПИ на уголь. «При этом мы добились корректировки цен отсечения по экспортной стоимости угля, что в итоге выводит уголь из-под угрозы изъятия дополнительных сборов по НДПИ», — отметил глава Минэнерго.

Осенью 2023 года уголь вместе с другими товарами подпал под гибкую экспортную пошлину в размере 4−7% в зависимости от курса рубля. С начала 2024 года экспортная пошлина для угля была отменена, с 1 марта кабмин вернул ее, однако на период с 1 мая по 31 августа 2024 года пошлины вновь были отменены для поддержки предприятий угольной отрасли. В августе стало известно, что правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго России продлить отмену вывозных таможенных пошлин в отношении энергетического угля и антрацита с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно.

Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью будет опубликован 9 сентября в 10:00 мск.