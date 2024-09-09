Каким будет курс рубля на неделе с 9 по 15 сентября 2024: прогноз эксперта

В течение прошлой недели ситуация на валютном рынке была нестабильной. Можно предположить, что на динамику валютных курсов оказывали влияние активизация арбитражных операций, а также обострение дефицита юаней на денежном рынке. По промежуточным итогам пятницы, биржевой курс китайского юаня за неделю вырос на 4% до 12.5 ₽ Курс доллара США, наоборот, снизился примерно на 1%. В результате был нивелирован дисконт кросс-курса китайского юаня к доллару, который существовал на российском рынке к котировкам на мировом финансовом рынке.