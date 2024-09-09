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Каким будет курс рубля на неделе с 9 по 15 сентября 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года. Вместе со старшим аналитиком УК Первая Натальей Ващелюк рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке на неделю вперед.

Наталья Ващелюк
старший аналитик УК Первая
Источник: Reuters

В течение прошлой недели ситуация на валютном рынке была нестабильной. Можно предположить, что на динамику валютных курсов оказывали влияние активизация арбитражных операций, а также обострение дефицита юаней на денежном рынке. По промежуточным итогам пятницы, биржевой курс китайского юаня за неделю вырос на 4% до 12.5 ₽ Курс доллара США, наоборот, снизился примерно на 1%. В результате был нивелирован дисконт кросс-курса китайского юаня к доллару, который существовал на российском рынке к котировкам на мировом финансовом рынке.

Ключевое событие следующей недели для российских рынков — это заседание Банка России, которое пройдет 13 сентября.

Незадолго до него, 11 сентября, выйдут итоговые данные Росстата по инфляции в августе, недельные данные по росту цен и предварительные результаты мониторинга предприятий. Данная статистика может стать определяющий для регулятора при принятии решения по ключевой ставке.

Мы ожидаем, что ключевая ставка будет повышена в сентябре до 20%, но не исключаем что Банк России может прийти к этому уровню в октябре, а сейчас сохранить ключевую ставку или повысить до 19%, чтобы иметь больше данных для принятия решения.

Курс доллара США на следующей неделе может находиться в диапазоне 89−91 ₽, китайского юаня — 12.3−12.8 ₽

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»