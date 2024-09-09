Китайские банки ужесточили условия для поставщиков в Россию

Такие ограничения вносят новую неопределенность в расчеты российского бизнеса с Китаем, который и без того сталкивается с постоянными отказами банков в проведении платежей. Их поставщики часто открывают счета в кредитных организациях, которые продолжают принимать деньги из России, но это приводит не только к росту транзакционных издержек, но и к задержкам платежей, что усложняет условия проведения сделок.