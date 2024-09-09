Кадровый голод и меры поддержки увеличили уровень занятости инвалидов

Как следует из концепции, правительство ставит своей целью дальнейший рост занятости инвалидов, считая их «потенциальным источником восполнения дефицита рабочей силы на российском рынке труда». Наиболее перспективной с точки трудоустройства группой в документе названы лица с третьей группой инвалидности. Их средний возраст — 48,7 года у мужчин и 43,8 года у женщин. Работу с ними Минтруд предлагает вести с помощью региональных служб занятости — сейчас доля трудоустройства инвалидов, обратившихся в эти центры, составляет 58%, к 2030 году ее предполагается довести до 75%. Должен вырасти и показатель трудоустройства инвалидов—выпускников учебных заведений в течение первого года после окончания учебы с 58% до 60%. Одним из главных механизмов в концепции названо сопровождаемое трудоустройство — оно предполагает помощь соискателю-инвалиду на всех этапах: от подбора вакансии до мониторинга удовлетворенности работой после ее получения.