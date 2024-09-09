Инвесторы сбрасывают риски. Пайщики разочарованы фондами акций

За август 2024 года инвесторы вывели из фондов рискованных акций 10,5 млрд рублей — максимальный показатель за всю историю отрасли. Также почти вдвое выросли потери фондов смешанного типа — до 9 млрд рублей. Это связано с тем, что ожидания инвесторов относительно динамики индекса Московской биржи не оправдались. В конце августа основной рублевый индекс достиг 14-месячного минимума — 2650 пунктов, потеряв за три месяца более 17%, что составляет более четверти от майского максимума.