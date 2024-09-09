Инвесторы сбрасывают риски. Пайщики разочарованы фондами акций

Эксперты объясняют падение интереса розничных инвесторов к фондам акций сокращением фондового рынка и ростом ставок на денежном рынке и доходностей депозитов.
За август 2024 года инвесторы вывели из фондов рискованных акций 10,5 млрд рублей — максимальный показатель за всю историю отрасли. Также почти вдвое выросли потери фондов смешанного типа — до 9 млрд рублей. Это связано с тем, что ожидания инвесторов относительно динамики индекса Московской биржи не оправдались. В конце августа основной рублевый индекс достиг 14-месячного минимума — 2650 пунктов, потеряв за три месяца более 17%, что составляет более четверти от майского максимума.
Снижение интереса к фондам акций произошло из-за повышения ключевой ставки ЦБ на 200 базисных пунктов до 18%. Инвесторы стали отдавать предпочтение банковским продуктам с гарантированной доходностью, в том числе депозитам со средней максимальной ставкой 17,5% в третьей декаде августа. Также на фоне роста ключевой ставки частные инвесторы стали активнее покупать консервативные фонды облигаций. Чистый приток средств в такие фонды составил 1,4 миллиарда рублей — это первый положительный результат с апреля.
Эксперты ожидают, что высокие ставки по депозитам и инструментам денежного рынка продолжат влиять на инвестиционные предпочтения частных инвесторов, которые будут переводить средства из фондов акций в более консервативные инструменты.
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