Илон Маск может стать первым триллионером

Состояние Бернара Арно, президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, по прогнозу аналитиков, может достичь триллиона долларов к 2030 году. В тот же временной отрезок подобный статус может получить и CEO Meta Марк Цукерберг. На текущий момент Арно занимает третье место в списке богатейших людей мира с состоянием в $200 млрд.