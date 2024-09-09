Илон Маск может стать первым триллионером

Вопрос появления первого триллионера активно обсуждается с 1916 года, когда Джон Рокфеллер стал первым в истории миллиардером. Илон Маск, который в настоящее время является самым богатым человеком в мире с состоянием в $251 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, имеет все шансы стать первым триллионером благодаря высоким темпам роста своих доходов.
Вторым человеком в истории, чье состояние достигнет триллионной отметки, может стать основатель индийского бизнес-конгломерата Гаутам Адани. По прогнозам Informa Connect Academy, это случится в 2028 году. Его состояние растет в среднем на 123% ежегодно.
В числе потенциальных триллионеров на 2028 год также числятся главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг и индонезийский магнат Праджого Пангесту.
Состояние Бернара Арно, президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, по прогнозу аналитиков, может достичь триллиона долларов к 2030 году. В тот же временной отрезок подобный статус может получить и CEO Meta Марк Цукерберг. На текущий момент Арно занимает третье место в списке богатейших людей мира с состоянием в $200 млрд.
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