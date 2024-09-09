Госсектор в 2024 году потратил на российский софт и оборудование свыше 200 млрд рублей

За этот же период объем закупок по 223-ФЗ (федеральный закон, регулирующий закупки компаний, которыми государство владеет как минимум на 50%, а также других организаций с государственным участием) составил 72,77 миллиарда рублей, что на 9,8% меньше по сравнению с январем — августом 2023 года. В 2024 году опубликовано 21 124 подобных закупки, что на 1% больше, чем годом ранее. Из них 6300 закупок касались программного обеспечения и лицензий по закону 223-ФЗ, что на 0,4% меньше, чем в предыдущем году. Еще 15 100 закупок относились к оборудованию, что на 1,1% больше, чем в 2023 году.
Общий объем закупок программного обеспечения составил 33,24 миллиарда рублей, что на 11,5% меньше, чем годом ранее. В то же время, доля закупок оборудования сократилась на 8,4% и составила 39,52 миллиарда рублей.
В условиях стремительного развития технологий и роста потребности в обеспечении кибербезопасности государственные структуры начали активно инвестировать в обновление программного обеспечения и оборудования. Коммерческий директор компании Right Line Иван Белорыбкин пояснил, что именно эта необходимость является основной причиной увеличения объема государственных закупок в сфере IT.
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