Главные события финансовых рынков 9 — 15 сентября

В мире
На прошлой неделе вышла статистика американского рынка труда. В США сократилось количество вакансий — рынок труда охлаждается. При этом ФРС к дальнейшему росту уровня безработицы не стремится, и ситуация на рынке труда — еще одна причина для снижения процентной ставки 18 сентября.
На этой неделе главный индекс акций США S&P 500 может находиться в коридоре 5540−5800 пунктов.
В России
На этой неделе ЦБ проведет заседание по ключевой ставке. Банк России с равной вероятностью может сохранить ставку на уровне 18%, повысить до 19% или 20%. Однако в любом случае уже в октябре аналитики MP ожидают повышение ставки до 20%.
Рубль
С 6 сентября до 4 октября продажи валюты ЦБ значительно сократятся. Это связано с ростом ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в сентябре. Однако влияние на рубль, вероятно, будет несущественным.
На этой неделе, по прогнозам аналитиков, курс рубля может колебаться в коридоре ₽86,1−91,9 за доллар.
Нефть
Большинство стран ОПЕК+ согласились отсрочить на два месяца плановое увеличение добычи нефти. Это означает, что производство сырья в октябре и ноябре будет на 180 тысяч баррелей в день ниже изначальных договоренностей.
На этой неделе котировки Brent могут колебаться в диапазоне $77,2−90,8 за баррель. При этом аналитики MP по-прежнему прогнозируют среднюю цену нефти Brent в этом квартале на уровне $84 за баррель.
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