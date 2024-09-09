ФАС сообщила о жалобах на условия раздачи интернета у операторов

Источник РБК в одном из операторов отметил, что после замедления YouTube использование мобильных сетей в качестве источника интернета для больших экранов (телевизоров, стационарных компьютеров, ноутбуков) значительно возросло. С начала августа этого года абоненты провайдеров фиксированного доступа в интернет (в том числе «домашнего» Wi-Fi) в России начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве и полной потери доступа к платформе. По так называемому закону «о суверенном Рунете» российские власти могут полностью блокировать или замедлять скорость доступа к тем или иным ресурсам, но в случае с YouTube власти не заявляли о том, что причина проблем — это результат блокировки или замедления. Но глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, при этом, в своем Telegram-канале прогнозировал снижение скорости загрузки YouTube на стационарных компьютерах на 70%. Он называл это «вынужденным шагом», направленным не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который нарушает и игнорирует законодательство России. При этом, снижение скорости он также связывал с ростом объема видеоконтента, который смотрят пользователи, и выходом из строя установленных в России кэширующих серверов Google Global Cache. В самом Google заявляли, что отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями компании.