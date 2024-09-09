Эксперты сообщили о сокращении производства плитки в РФ на 19% за два года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Загрузка предприятий по производству керамической плитки в РФ за последние два года сократилась на 19% из-за высокой конкуренции с импортом на внутреннем рынке и проблем с поставками сырья. Сильнее всего пострадали высококачественные сегменты при том, что спрос на продукцию растет вместе с объемами строительства элитного жилья в РФ, рассказали ТАСС эксперты.
«Внешние высокомаржинальные рынки пока для нас закрыты, а внутренний оказался переполнен продукцией недорогих конкурентов. Это здорово влияет на уровень нашего российского производства. И наши мощности впервые в 2023—2024 годах оказались недозагружены, особенно пострадали средний и выше среднего сегменты», — рассказал ТАСС директор Ассоциации производителей керамических материалов (АПКМ) Альберт Попов.
Он объяснил, что нормальный уровень загрузки плиточных предприятий до 2022 года составлял в среднем по стране 80% — это означало работу современных заводов на полную мощность. В 2023 году и с начала 2024 года средняя загрузка снизилась до 65%. Примерно на столько же сократилось производство всех видов плитки в РФ, по словам эксперта.
Поставки из Европы сократились
В 2022 году, рассказал Попов, начал значительно сокращаться импорт в РФ премиальной керамической плитки из недружественных стран в основном из-за роста цен, который объясняется трудностями расчетов, удорожанием энергоносителей и логистики и экологическим регулированием. «Однако это сокращение импорта было компенсировано лавинообразным ростом поставок из стран “дружественного юга”, — заметил Попов.
Так, по данным АПКМ, импорт керамической плитки в РФ в 2023 году увеличился на 27,6% по сравнению с 2022 годом и достиг 59,3 млн кв. м. Рост преимущественно обеспечили Индия, Иран и Турция. В марте 2023 года в РФ ввезли 4,3 млн кв. м плитки, а в марте 2024 года — на 20% выше, почти 5,2 млн кв. м. Статистики за последние месяцы пока нет, однако Попов утверждает, что рост импорта сохраняется в текущем году.
«К тому же на производстве российской плитки негативно отразились проблемы с закупкой оборудования, с поставками сырья, дефицит кадров», — добавил эксперт. Основным сырьем для российской и европейской плитки раньше были глины Донецкого бассейна, утверждает он. Сейчас в этой зоне идут боевые столкновения, и она недоступна для мировой керамической индустрии.
Импорт на полках
По словам исполнительного директора OBI Россия Максима Суравегина, доля импортной продукции на полках сейчас превышает 50%. «В категории “керамогранит” доля импорта (Индия, Узбекистан, Азербайджан) составляет около 70%. А если брать категорию крупный формат 120 на 60 см и более, то доля импорта — 90%. Это все связано с производственными возможностями и мощностями на территории РФ. Более мелкий формат в полном объеме перекрывается производством в РФ», — сказал он.
При этом строительство премиального жилья, в отделке которого в том числе используется дорогая плитка, в РФ растет быстрее эконом-класса. По данным ДОМ.РФ, по итогам восьми месяцев 2024 года в России запуск новых жилых проектов в сегменте бизнес- и элит-класса вырос на 36% в годовом выражении — до 4,8 млн кв. м. В то время как в типовом и эконом-сегментах — на 9% — до 26,3 млн кв. м.
Объем строительства на рынке премиальных новостроек Москвы к сентябрю 2024 года достиг 1,083 млн. кв. м, рассказал ТАСС директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark городская недвижимость» Анатолий Довгань. Это на 102 тыс. кв. м больше по сравнению с таким же периодом 2023 года.
Рынок премиальной плитки в РФ продолжит расти, и отечественные производства способны заместить весь импорт, тем не менее считает Попов. «Наши квалификации, оборудование и уровень контроля качества позволяют это сделать. Нужна правильная государственная политика, уравнивающая текущие условия российских производителей с международными конкурентами», — резюмировал он.