Эксперты сообщили о сокращении производства плитки в РФ на 19% за два года

Так, по данным АПКМ, импорт керамической плитки в РФ в 2023 году увеличился на 27,6% по сравнению с 2022 годом и достиг 59,3 млн кв. м. Рост преимущественно обеспечили Индия, Иран и Турция. В марте 2023 года в РФ ввезли 4,3 млн кв. м плитки, а в марте 2024 года — на 20% выше, почти 5,2 млн кв. м. Статистики за последние месяцы пока нет, однако Попов утверждает, что рост импорта сохраняется в текущем году.