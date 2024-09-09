Доля инвестиций региональных девелоперов в московское жилье побила исторический рекорд

«Ведомости» сообщают, что первом полугодии 2024 года девелоперы потратили на приобретение земельных участков под жилье в Москве 127,7 млрд рублей. Такие данные содержит отчет консалтинговой компании NF Group, на который ссылается издание. Примечательно, что 39% этой суммы вложили региональные игроки, что является самым высоким показателем за последние пять лет.
Наибольшую активность в столице проявляют девелоперы из Тюменской области. С начала 2020 года они инвестировали в московский рынок недвижимости 57 млрд рублей, что составляет 33% от всех вложений. Среди ведущих компаний из Тюмени, работающих в Москве, — «Страна девелопмент» и Brusnika.
На втором месте находятся девелоперы из Санкт-Петербурга, такие как ЛСР, «Пионер» и Glorax. Они вложили в рынок недвижимости столицы 55,3 млрд рублей за последние четыре года, что составляет 30% от общего объема инвестиций.
Третью позицию занимают застройщики из Башкирии. Их доля в инвестициях в московский жилищный рынок составляет 12,8%, что эквивалентно 21,8 млрд рублей.
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