Доля инвестиций региональных девелоперов в московское жилье побила исторический рекорд

«Ведомости» сообщают, что первом полугодии 2024 года девелоперы потратили на приобретение земельных участков под жилье в Москве 127,7 млрд рублей. Такие данные содержит отчет консалтинговой компании NF Group, на который ссылается издание. Примечательно, что 39% этой суммы вложили региональные игроки, что является самым высоким показателем за последние пять лет.