ЦБ выпустил памятные монеты к годовщине создания Союзного государства

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Банк России 9 сентября 2024 года выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов, посвященные 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства с Белоруссией. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.