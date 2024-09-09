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ЦБ выпустил памятные монеты к годовщине создания Союзного государства

Их номинал составил 3 рубля и 25 рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Банк России 9 сентября 2024 года выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов, посвященные 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства с Белоруссией. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Всего в тираж входят две монеты: из серебра номиналом 3 рубля и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм, тираж монеты — 3 тыс. штук. На оборотной стороне — цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, на фоне рельефной композиции из белорусского и русского орнаментов.

Монета из недрагоценных металлов имеет форму круга диаметром 27 мм, тираж монеты — 50 тыс. штук. На оборотной стороне монеты расположено цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, на фоне рельефной композиции из белорусского и русского орнаментов.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.