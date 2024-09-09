ЦБ РФ может сломить среднесрочный нисходящий тренд в акциях

В начале торгового дня российский фондовый рынок вряд ли найдет фундаментальные поводы для возвращения к уверенному повышению, хотя нельзя исключать новых попыток коррекционного технического отскока по ходу недели. До пятничного заседания ЦБ РФ скорее можно говорить о сохранении нисходящих рисков по акциям, после чего их динамика будет зависеть от тона регулятора, который скорее всего либо сохранит процентную ставку на текущем уровне 18%, либо поднимет её до 19%. До подведения итогов заседания будут опубликованы данные по потребительской инфляции РФ за август, которые также могут повлиять на риторику центробанка. Если ЦБ РФ намекнет на возможное завершение цикла повышения ставок, текущая неделя может стать для российского рынка переломной.