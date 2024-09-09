ЦБ РФ может сломить среднесрочный нисходящий тренд в акциях

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу почти не изменили позиций, отступив от внутридневных максимумов и сопротивлений 2650 пунктов и 935 пунктов соответственно. Рынок остается под основным нисходящим давлением и вполне может обновить локальные минимумы и протестировать отметки 2500 пунктов и 900 пунктов перед пятничным заседанием ЦБ РФ.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов упал на 1%, достигнув 12,62 ₽ На прошлой неделе биржевой курс юаня поднимался до максимума с середины апреля 12,90 ₽ на фоне дефицита валютной ликвидности и роста её стоимости.
В начале торгового дня российский фондовый рынок вряд ли найдет фундаментальные поводы для возвращения к уверенному повышению, хотя нельзя исключать новых попыток коррекционного технического отскока по ходу недели. До пятничного заседания ЦБ РФ скорее можно говорить о сохранении нисходящих рисков по акциям, после чего их динамика будет зависеть от тона регулятора, который скорее всего либо сохранит процентную ставку на текущем уровне 18%, либо поднимет её до 19%. До подведения итогов заседания будут опубликованы данные по потребительской инфляции РФ за август, которые также могут повлиять на риторику центробанка. Если ЦБ РФ намекнет на возможное завершение цикла повышения ставок, текущая неделя может стать для российского рынка переломной.
События дня:
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»