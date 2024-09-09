Британские экспаты покидают Дубай из-за роста цен на жилье

По данным экономистов из EU Tax Observatory и Центра налоговых исследований Норвегии, с 2022 года граждане России приобрели в Дубае недвижимость на сумму $6,3 млрд. Компания Knight Frank сообщила, что с 2020 года цены на жилье в эмирате выросли на 124%. Это вынуждает британцев искать более доступные варианты в других эмиратах ОАЭ, таких как Рас-эль-Хайма.