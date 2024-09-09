Бензин Аи-95 подешевел на биржевых торгах на 3%

Цена бензина Аи-95 снизилась за день на 3,02%, до 71,358 тыс. рублей за тонну, а бензин Аи-92 подешевел на 1,15%, до 61,771 тыс. рублей за тонну. При этом на первой неделе сентября, с 2 по 6 сентября, бензин Аи-92 подорожал более чем на 6%, Аи-95 — на 3%.