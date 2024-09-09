Бензин Аи-95 подешевел на биржевых торгах на 3%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Стоимость бензина марки Аи-95 на биржевых торгах в понедельник уменьшилась на 3%, бензина Аи-92 — более чем на 1%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Цена бензина Аи-95 снизилась за день на 3,02%, до 71,358 тыс. рублей за тонну, а бензин Аи-92 подешевел на 1,15%, до 61,771 тыс. рублей за тонну. При этом на первой неделе сентября, с 2 по 6 сентября, бензин Аи-92 подорожал более чем на 6%, Аи-95 — на 3%.
Стоимость дизельного топлива уменьшилась на 0,53%, до 61,801 тыс. рублей за тонну, топочного мазута — на 1,58%, до 27,854 тыс. рублей за тонну. В то же время цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) подросла на 1,09%, до 81,856 тыс. рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы подорожали на 0,67%, до 39,682 тыс. рублей за тонну.