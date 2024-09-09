Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ

Ключевой фактор, который повлияет на решение ЦБ, — инфляция, и ее динамика выступает не в пользу сохранения ставки, говорит руководитель направления анализа долговых рынков «Финама» Алексей Ковалев. «По итогам августа 2024 года прирост потребительских цен в России, по-видимому, оказался положительным (около 0,1%, если базироваться на недельных данных), в то время как в среднем за последние 10 лет в этом месяце наблюдалась дефляция», — обращает внимание эксперт. Инфляционные ожидания растут и находятся на пике с начала года, что усиливает инерцию устойчивой инфляции, продолжает Ковалев. Он считает, что ЦБ повысит ставку до 19%. Но так как все же наблюдаются некоторые признаки охлаждения спроса под влиянием продолжающегося ужесточения, регулятор может смягчить сигнал, допускает Ковалев.