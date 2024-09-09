Аналитики объяснили снижение «импортного» НДС на 15% в августе

По мнению Донец, проблемы с расчетами пока не сильно отражаются на импорте. «По обрывочным сведениям, которые можно понять с рынка, скорее проблема в расчетах есть, она серьезная, но скорее выражена в формате более длинных и более дорогих расчетов, которые в стоимости обслуживания теперь составляют минимум 5−7% дополнительных издержек», — говорит Донец. Эти дополнительные издержки, по ее словам, в основном переносятся в цены, в том числе для российских потребителей. «По профилю импорта мы видим, что ситуация не усугубляется, но надо дождаться данных ЦБ», — добавляет эксперт.