Юрист объяснила, что можно потребовать от арендодателя

Под пригодным состоянием подразумевается следующее:
— в квартире нормально функционирует вода, отопление, электричество;
— после предыдущих собственников квартира убрана и приготовлена для новых арендаторов;
— в квартире не проживают посторонние лица;
— не имеется недостатков, которые изначально не были обговорены в договоре.
Кроме того, все, что касается капитального ремонта, всегда ложится на арендодателя. В том числе и платежи за капремонт дома. «Требовать оплачивать такие платежи арендатора незаконно», — указывает Татьяна Напольских.
Стороны могут также решить вопрос о том, как будут распределяться траты на необходимый ремонт в квартире. Можно предусмотреть, что будет уменьшаться платеж за арендную плату.
После окончания срока аренды арендатор вправе требовать заключение договора на новый срок в преимущественном порядке.
«Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков», — объяснила юрист.
По словам Напольских, также арендатор имеет право вселить своих несовершеннолетних детей в квартиру без согласия арендодателя, а также прописать их, если он получил прописку в арендуемой квартире.
Важно также, что арендатор может требовать соблюдения прав на неприкосновенность жилища и частной жизни, личную и семейную тайну.
Арендодатель передает право владения и пользования квартирой, оставляя за собой право распоряжения жильем. Соответственно, беспрепятственно пользоваться жильем арендодатель уже не может, поскольку это будет нарушать и конституционные права арендаторов на неприкосновенность жилища, частной жизни.
Кроме того, как поясняет юрист, арендодатель не имеет право повышать арендную плату в любом порядке и в любое время. Повышение возможно не более одного раза в год. Рекомендуется прописывать в договоре на какой процент или размер может быть увеличена арендная плата для предсказуемости этих действий.
Арендатор также может требовать соблюдения порядка по расторжению договора, заключает юрист.
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