Юрист объяснила, что можно потребовать от арендодателя

Кроме того, как поясняет юрист, арендодатель не имеет право повышать арендную плату в любом порядке и в любое время. Повышение возможно не более одного раза в год. Рекомендуется прописывать в договоре на какой процент или размер может быть увеличена арендная плата для предсказуемости этих действий.