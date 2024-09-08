Юрист назвал предметы искусства, которые нельзя вывозить за границу

Например, к культурным ценностям особого значения относятся «изделия, сохранившиеся до настоящего времени в РФ в количестве менее 100 экземпляров» или «произведенные до 1946 года транспортные средства, сохранившиеся до настоящего времени в Российской Федерации в количестве менее 10 экземпляров».