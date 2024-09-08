Юрист назвал предметы искусства, которые нельзя вывозить за границу

По его словам, в этом списке значатся:
• культурные ценности, имеющие особое значение, за исключением случаев их вывоза автором;
• культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, архивах, библиотеках, других госорганизациях России, осуществляющих постоянное хранение культурных ценностей;
• культурные ценности, включенные в состав Архивного фонда РФ, Музейного фонда РФ, в национальный библиотечный фонд, в том числе находящиеся в частной собственности;
• археологические предметы.
«При этом под культурными ценностями понимаются “движимые предметы материального мира независимо от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение”. А под культурными ценностями — имеющие особое значение “культурные ценности, отнесенные в соответствии с критериями, установленными российским правительством, к имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение”», — разъясняет юрист.
Фактически обе категории предметно раскрываются в критериях, утвержденных постановлением правительства РФ от 14.09.2020.
По словам эксперта, сложно выделить какой-то единый признак отнесения к той или иной категории, очень обобщенно можно только указать на время создания.
«Культурными ценностями особого значения относятся по общему правилу предметы, созданные 100 и более лет назад, а к “просто” культурным ценностям созданные 50 и более лет назад, однако необходимо учитывать различные нюансы, установленные правительством», — говорит Сидоренков.
Например, к культурным ценностям особого значения относятся «изделия, сохранившиеся до настоящего времени в РФ в количестве менее 100 экземпляров» или «произведенные до 1946 года транспортные средства, сохранившиеся до настоящего времени в Российской Федерации в количестве менее 10 экземпляров».
Под археологическими предметами понимаются «движимые вещи», основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.
Исходя из определения для археологических предметов отсутствует критерий «старины» вещи — и это надо учитывать при планировании вывоза тех или иных находок, предупреждает юрист.
Таким образом, вывозить за границу культурные ценности без обязательства по их возврату и при наличии специального разрешения, которое учитывает их относимость к музейным экспонатам и специальным фондам можно.
«Культурные ценности, имеющие особое значение (только если вы не их автор) вывозить без обязательства возврата нельзя, так же как нельзя вывозить археологические предметы», — подытожил юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».