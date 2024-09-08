Платит ли бизнес налоги за неудавшиеся инвестиции

Проекты, которые изначально казались инвестиционно привлекательными, иногда становятся бесперспективными, и тогда бизнесу приходится отказываться от них, а недостроенные объекты — ликвидировать. Вопрос о том, можно ли учесть расходы на такие объекты в целях снижения налога на прибыль, нередко встает в спорах предприятий с ФНС. Недавно Верховный суд РФ (ВС) дал однозначный ответ на него, разрешив вычитать из налоговой базы затраты на те незавершенные проекты, от которых компания решила отказаться. Ранее судебная практика складывалась в пользу налоговиков, но теперь бизнес сможет сэкономить на неудавшихся инвестициях, говорят юристы.