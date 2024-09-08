Москвичи почти в 1,5 раза больше денег стали инвестировать в 2024 году

«Исследование показало, что в этом году москвичи активно выходят на фондовый рынок. Причем темпы прироста новых инвесторов среди жителей столицы одни из самых высоких по стране — с января брокерский счет в Москве открыли на 11% больше человек, чем за весь прошлый год. При этом москвичи не просто открывают, но и активно фондируют счета — так, с начала года они внесли более ₽188 млрд. Это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — прокомментировала результаты исследования директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.