Москвичи почти в 1,5 раза больше денег стали инвестировать в 2024 году

Общее число клиентов брокера «Сбера» в Москве с начала года выросло на 7,3%, до более чем 616 тыс. человек. Приток новых инвесторов за этот период на 11% превысил показатели всего прошлого года и составил около 42 тыс. человек. Таковы результаты исследования «СберИнвестиций», проведенного ко Дню города (есть у «РБК Инвестиций»).
С января по начало августа москвичи внесли в 1,7 раз больше средств на брокерский счет, чем за тот же период 2023 года. Общий объем активов клиентов брокера «Сбера» в Москве с прошлого августа вырос на 17% и превысил ₽479 млрд.
«Исследование показало, что в этом году москвичи активно выходят на фондовый рынок. Причем темпы прироста новых инвесторов среди жителей столицы одни из самых высоких по стране — с января брокерский счет в Москве открыли на 11% больше человек, чем за весь прошлый год. При этом москвичи не просто открывают, но и активно фондируют счета — так, с начала года они внесли более ₽188 млрд. Это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — прокомментировала результаты исследования директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.
Анализ портфелей москвичей показал растущий у них интерес к акциям, в первую очередь, из финансовой и нефтегазовой отраслей. Если в 2023 году на акции приходилось около 47% портфеля клиентов, то в 2024 году этот показатель вырос до 50%. Облигации пользуются меньшей популярностью — за тот же период их доля снизилась с 45% до 43%.
Среди инвесторов в Москве преобладают мужчины — их 56%. Большинство инвесторов (37%) в возрасте от 36 до 50 лет, сообщили в «СберИнвестициях».
Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа составило 33,3 млн человек. Прирост за месяц — плюс 524 тыс. человек. Количество открытых счетов — 59,8 млн, из них 5,84 млн приходится на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Москва возглавляет список регионов-лидеров по количеству открытых ИИС — 583,3 тыс. счетов.
Сделки на площадке в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов.
В августе 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях российских частных инвесторов были:
Сбербанк, обыкновенные акции (32%).
ЛУКОЙЛ (15%).
«Газпром» (14%).
Сбербанк «преф» (7%).
«Роснефть» (6%).
«Яндекс» (6%).
«Сургутнефтегаз» «преф» (6%).
«Норникель» (5%).
«ТКС Холдинг» (4%).
НОВАТЭК (4%).
При этом в августе частные инвесторы стали нетто-продавцами акций впервые с весны, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России. По данным регулятора, в августе нетто-продажи физлиц на рынке акций составили ₽17,9 млрд. В предыдущие три месяца они совершали нетто-покупки.
За счет продаж в августе по итогам восьми месяцев 2024 года розничные инвесторы стали нетто-продавцами акций, продав за этот период ценных бумаг на сумму ₽15 млрд.