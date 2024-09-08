Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичи почти в 1,5 раза больше денег стали инвестировать в 2024 году

Эксперты «СберИнвестиций» выяснили, насколько активно инвестируют москвичи, а также какие инструменты и отрасли пользуются среди них наибольшей популярностью.

Источник: Freepik

Общее число клиентов брокера «Сбера» в Москве с начала года выросло на 7,3%, до более чем 616 тыс. человек. Приток новых инвесторов за этот период на 11% превысил показатели всего прошлого года и составил около 42 тыс. человек. Таковы результаты исследования «СберИнвестиций», проведенного ко Дню города (есть у «РБК Инвестиций»).

С января по начало августа москвичи внесли в 1,7 раз больше средств на брокерский счет, чем за тот же период 2023 года. Общий объем активов клиентов брокера «Сбера» в Москве с прошлого августа вырос на 17% и превысил ₽479 млрд.

«Исследование показало, что в этом году москвичи активно выходят на фондовый рынок. Причем темпы прироста новых инвесторов среди жителей столицы одни из самых высоких по стране — с января брокерский счет в Москве открыли на 11% больше человек, чем за весь прошлый год. При этом москвичи не просто открывают, но и активно фондируют счета — так, с начала года они внесли более ₽188 млрд. Это в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — прокомментировала результаты исследования директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

Анализ портфелей москвичей показал растущий у них интерес к акциям, в первую очередь, из финансовой и нефтегазовой отраслей. Если в 2023 году на акции приходилось около 47% портфеля клиентов, то в 2024 году этот показатель вырос до 50%. Облигации пользуются меньшей популярностью — за тот же период их доля снизилась с 45% до 43%.

Среди инвесторов в Москве преобладают мужчины — их 56%. Большинство инвесторов (37%) в возрасте от 36 до 50 лет, сообщили в «СберИнвестициях».

Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа составило 33,3 млн человек. Прирост за месяц — плюс 524 тыс. человек. Количество открытых счетов — 59,8 млн, из них 5,84 млн приходится на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Москва возглавляет список регионов-лидеров по количеству открытых ИИС — 583,3 тыс. счетов.

Сделки на площадке в августе заключили более 3,8 млн частных инвесторов.

В августе 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях российских частных инвесторов были:

Сбербанк, обыкновенные акции (32%).

«Газпром» (14%).

Сбербанк «преф» (7%).

«Яндекс» (6%).

«Сургутнефтегаз» «преф» (6%).

«ТКС Холдинг» (4%).

При этом в августе частные инвесторы стали нетто-продавцами акций впервые с весны, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России. По данным регулятора, в августе нетто-продажи физлиц на рынке акций составили ₽17,9 млрд. В предыдущие три месяца они совершали нетто-покупки.

За счет продаж в августе по итогам восьми месяцев 2024 года розничные инвесторы стали нетто-продавцами акций, продав за этот период ценных бумаг на сумму ₽15 млрд.