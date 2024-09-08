Минэнерго: запрет экспорта бензина не приведет к снижению его производства

«Их (рисков снижения производства — прим. ТАСС) нет, так как при необходимости экспорт можно возобновить, как это произошло в конце мая», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли риски, что из-за запретов экспорта топлива Россия утратит часть потенциальных мощностей по его производству.
С 1 сентября в РФ продлен запрет на экспорт бензина из России до конца 2024 года. Аналогичный запрет действовал с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка. Также мера действовала в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября, но тогда она распространялась и на дизельное топливо.
О форуме.
Восточный экономический форум проходил
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.