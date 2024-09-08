Минэнерго: запрет экспорта бензина не приведет к снижению его производства

С 1 сентября в РФ продлен запрет на экспорт бензина из России до конца 2024 года. Аналогичный запрет действовал с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка. Также мера действовала в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября, но тогда она распространялась и на дизельное топливо.