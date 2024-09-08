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Минэнерго: запрет экспорта бензина не приведет к снижению его производства

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Практика введения временных запретов экспорта бензина не приведет к снижению его производства и потере потенциала выпуска топлива в России. Об этом в интервью ТАСС сказал министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Источник: Reuters

«Их (рисков снижения производства — прим. ТАСС) нет, так как при необходимости экспорт можно возобновить, как это произошло в конце мая», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли риски, что из-за запретов экспорта топлива Россия утратит часть потенциальных мощностей по его производству.

С 1 сентября в РФ продлен запрет на экспорт бензина из России до конца 2024 года. Аналогичный запрет действовал с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка. Также мера действовала в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября, но тогда она распространялась и на дизельное топливо.

О форуме.

Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.