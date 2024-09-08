Минэнерго считает эффективной практику временных запретов на экспорт бензина

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Текущие меры правительства РФ на рынке топлива позволят не только сбалансировать, но и сохранить потенциал для развития отрасли в долгосрочной перспективе. Об этом в интервью ТАСС сказал министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.
«При этом наряду с этим “ручным” инструментом (временным запретом экспорта бензина — прим. ТАСС) в арсенале правительства остаются и рыночные, такие как демпфер, налоговый маневр, обратный акциз на сырье и другие. В совокупности использование этих инструментов и позволяет сбалансировать рынок — не только преодолеть текущие вызовы, но сохранить потенциал для развития отрасли в долгосрочной перспективе», — сказал он.