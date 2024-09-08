Китай с 1 ноября обнулит ограничения для иностранных инвестиций в производство

Как уточняется в распространенном заявлении, такая мера была принята в соответствии с решением председателя КНР Си Цзиньпина о полной отмене ограничений на зарубежный капитал в национальном производстве. В частности, на этот раз исключены пункты «При выпуске печатных публикаций контрольным пакетом акций компании должна владеть китайская сторона» и «Запрет на инвестиции в изготовление таблеток китайской медицины с применением таких методов, как пропаривание, обжаривание, запекание и прокаливание, а также в производство продукции китайской медицины с конфиденциальными рецептами».