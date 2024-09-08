Цифра vs рубль: каким будет курс после запуска крипторасчетов

Закон наделяет Банк России полномочиями для проведения эксперимента по созданию в России платформы для использования криптовалют в международных расчетах, организации биржевых торгов криптовалютой и создания оператора для расчетов в цифровых валютах через Национальную платежную систему.
В последние месяцы ситуация с международными платежами обострилась. Основные торговые партнеры России переходят на расчеты в национальных валютах, но санкции мешают даже таким транзакциям, особенно осложнились расчеты с китайскими банками. В итоге затягиваются поставки товаров, растет их цена.
Как пояснил представитель торгово-логистической компании Asia Import Group, новый закон призван исправить ситуацию в оплате за товары и их транспортировку из других стран в РФ. «Сейчас наблюдаются серьезные проблемы в переводе денежных средств зарубежным партнерам», — отметил он.
Что будет с курсом
По мнению экономиста, управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, новый закон о расчетах в криптовалюте положительно скажется на курсе рубля, поскольку в ситуации все более широкого использования цифровых валют спрос на физические фиатные валюты — доллар, евро и даже юань — будет постепенно снижаться, что поддержит российскую валюту. В то же самое время, эти расчеты поддержат и рост самих цифровых валют против фиатных, что России также очень выгодно.
«В перспективе можно будет создавать инвестиционно-сберегательные продукты, привязанные к росту использования криптомонет, наиболее удобных для расчетов с нашими торговыми контрагентами. Такие монеты неизбежно покажут рост», — прогнозирует он.
«Если эти расчеты будут запущены — это даст возможность притекать иностранной валюте дружественных стран на российский рынок», — прогнозирует начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
По его оценке, при увеличении импорта, валюта с российского рынка будет уходить, рублевой массы на российском рынке будет становиться больше и это будет способствовать ослаблению национальной валюты. «Потому что растущий импорт — это практически всегда ослабление национальной валюты», — пояснил эксперт.
В то же время, как полагает Олег Абелев, должно увеличиться количество сделок на внебиржевом рынке и снизиться влияние биржи. «Возможно с течением времени с использованием криптовалютных расчетов внебиржевой рынок должен оттянуть большую часть ликвидности по сравнению с биржевым рынком. И в будущем это возможно приведет к тому, что ликвидность на биржевом рынке в валютной секции будет не столь важна и существенна для участников рынка», — прогнозирует экономист.
В ногу с остальными
«Это давно назревший закон, и, исходя из санкционной реальности, его стоило было ратифицировать еще 2022-м году. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда», — отметил Владимир Рожанковский.
По его мнению, расчеты в крипто — это не панацея при поставках металлов и энергоносителей на экспорт, поскольку речь идет о миллиардах долларов, которые пока что система блокчейн проводить мгновенно не может. «Однако для целей быстрых расчетов по потребительскому импорту едва можно найти более оптимальное и низкозатратное решение — во всяком случае, до тех пор, пока буксует создание единой валюты BRICS», — полагает он.
Как рассказал экономист, на базе блокчейн выстраивают свои новые цифровые отношения многие западные платежные системы — в частности, покинувший Россию Western Union (собирается переводить платежи на блокчейн Ripple). На том же блокчейне создается экспериментальный аналог Swift — сингапурская компания Thunes.
«Примеров масса, и, если мы не хотим оказаться на задворках истории, мы должны намного активнее участвовать в использовании и развитии платежей в крипто», — подчеркнул Владимир Рожанковский.
Сработает ли цифровая помощь?
По оценке Олега Абелева, закон об использовании криптовалюты в международных расчетах не повлияет моментально на экспорте-импорте, внешнеторговых расчетах РФ. «Пока он носит формат эксперимента», — отметил он.
Речь идет только о специальных уполномоченных организациях, которые могут использовать криптовалюту в международных расчетах, их список скоро должен появиться. «Это имеет отношение далеко не ко всем российским внешнеторговым контрагентам», — уточнил Олег Абелев. Поэтому объем торгов будут небольшими.
Как считают в Asia Import Group, легализация цифровой валюты поможет упростить сделки с иностранными контрагентами. Но пока неясно, насколько легко возможно будет проводить подобную оплату. «Ведь непонятно, все ли зарубежные партнеры будут готовы принимать криптовалюту», — отметили в компании.
Также остаются вопросы с валютным контролем. Сейчас при оплате импортной продукции деньги уходят с банковского счета, затем оформляется таможенная декларация и ФТС передает в ФНС информацию о доставленном грузе в Россию. В данном случае Федеральная налоговая служба в курсе всех операций. Если же расчеты в криптовалюте, то неясно, как ФНС будет получать информацию об этих платежах.
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