Цифра vs рубль: каким будет курс после запуска крипторасчетов

В то же время, как полагает Олег Абелев, должно увеличиться количество сделок на внебиржевом рынке и снизиться влияние биржи. «Возможно с течением времени с использованием криптовалютных расчетов внебиржевой рынок должен оттянуть большую часть ликвидности по сравнению с биржевым рынком. И в будущем это возможно приведет к тому, что ликвидность на биржевом рынке в валютной секции будет не столь важна и существенна для участников рынка», — прогнозирует экономист.