Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок

В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что уже были направлены первые запросы насчёт получения боливийским мясом ламы фитосанитарного допуска.
«Также ищем потенциальных покупателей. Ожидания есть, но полагаем, что это нишевый продукт, не массовый, для любопытных или тех, кому нравится такое мясо», — рассказал дипломат.
По его словам, конкретных соглашений о поставках ещё нет, но, полагает собеседник, их заключение начнется после фитосанитарного одобрения импорта мяса ламы из Боливии.
«Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе», — объяснил он.
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