Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт которого в РФ пока не получил фитосанитарного одобрения, рассказал РИА новости коммерческий атташе посольства страны в Москве Виктор Нельсон Арамайо Родригес.