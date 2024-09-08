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Боливия ищет импортеров мяса ламы на российский рынок

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Боливийская сторона ищет в России потенциальных импортёров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, импорт которого в РФ пока не получил фитосанитарного одобрения, рассказал РИА новости коммерческий атташе посольства страны в Москве Виктор Нельсон Арамайо Родригес.

Источник: © РИА Новости

В разговоре на полях Восточного экономического форума он отметил, что уже были направлены первые запросы насчёт получения боливийским мясом ламы фитосанитарного допуска.

«Также ищем потенциальных покупателей. Ожидания есть, но полагаем, что это нишевый продукт, не массовый, для любопытных или тех, кому нравится такое мясо», — рассказал дипломат.

По его словам, конкретных соглашений о поставках ещё нет, но, полагает собеседник, их заключение начнется после фитосанитарного одобрения импорта мяса ламы из Боливии.

«Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе», — объяснил он.

Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.