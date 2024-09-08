Boeing договорилась с профсоюзом о 25-процентном повышении зарплат

Переговоры между Boeing и IAM активизировались в эти выходные. Если бы они ни к чему не привели, уже на следующей неделе на заводах компании могла бы начаться масштабная забастовка. Первоначально профсоюз требовал повышения зарплат на 40%. При этом ему удалось добиться некоторых других дополнительных уступок, в том числе обещания производить следующую модель коммерческих самолетов на заводах на северо-западе США.