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Boeing договорилась с профсоюзом о 25-процентном повышении зарплат

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing сообщила, что пришла к предварительному соглашению с профсоюзом «Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности» (IAM), представляющим интересы более 33 тыс. сотрудников компании в штатах Вашингтон и Орегон. Самым важным пунктом соглашения стало обещание Boeing в течение четырех лет повысить зарплаты на 25%.

Источник: AP 2023

Также частью соглашения стали выплата бонусов по $3 тыс., введение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком на 12 месяцев, дополнительные гарантии занятости и т. д.

Переговоры между Boeing и IAM активизировались в эти выходные. Если бы они ни к чему не привели, уже на следующей неделе на заводах компании могла бы начаться масштабная забастовка. Первоначально профсоюз требовал повышения зарплат на 40%. При этом ему удалось добиться некоторых других дополнительных уступок, в том числе обещания производить следующую модель коммерческих самолетов на заводах на северо-западе США.

12 сентября члены профсоюза должны будут проголосовать, согласны ли они с такими условиями или же все-таки будут проводить забастовку.