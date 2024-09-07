Южная Корея побила рекорд импорта российской древесины

СЕУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Республика Корея импортировала из России в июле 2024 года древесины на $33 млн, что является наибольшим месячным показателем для этого товара по крайней мере с 2005 года. Об этом свидетельствуют данные южнокорейской таможенной службы.
В натуральном выражении было импортировано 98 тыс. тонн товара. Россия заняла второе место среди стран, откуда Республика Корея завозила древесину. На первом месте стоит Вьетнам с $55,6 млн, на третьем месте — Индонезия ($31,9 млн).
В июне импорт российского древесного сырья и изделий из него составил $18 млн, а в мае — $28,4 млн. В июле 2023 года южнокорейские компании купили в России древесины на около $19,1 млн.
Импорт Республики Корея из России в июле составил $502 млн. Южнокорейский экспорт в Россию в том месяце достиг $381 млн.
При этом общий импорт Республики Корея из России продолжает снижаться. За первые семь месяцев этого года импорт составил $3,7 млрд, следует из статистических данных. За аналогичный период прошлого года — $5,7 млрд. За весь 2023 год импорт Республики Корея из России был на уровне $8,8 млрд. В 2022 году — $14,8 млрд, а в 2021 году — $17,3 млрд.