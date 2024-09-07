Южная Корея побила рекорд импорта российской древесины

При этом общий импорт Республики Корея из России продолжает снижаться. За первые семь месяцев этого года импорт составил $3,7 млрд, следует из статистических данных. За аналогичный период прошлого года — $5,7 млрд. За весь 2023 год импорт Республики Корея из России был на уровне $8,8 млрд. В 2022 году — $14,8 млрд, а в 2021 году — $17,3 млрд.