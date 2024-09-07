СМИ: «русификация» мирового рынка пшеницы продолжается, ЕС бьет тревогу

В этом году только три государства Магриба — Марокко, Алжир и Тунис — закупили 19,5 млн тонн пшеницы у иностранных поставщиков, тогда как годом ранее закупки составили 17,1 млн тонн. По мере сокращения местного производства эти страны все больше зависят от импорта, создавая возможности для таких крупных экспортеров, как Россия.