СМИ: «русификация» мирового рынка пшеницы продолжается, ЕС бьет тревогу

Египет ведет переговоры с российскими поставщиками, что может ознаменовать его переход от традиционных европейских поставщиков к России и другим экспортерам, пишет канал Invezz.
На европейском рынке пшеницы отмечаются значительные проблемы. Традиционные покупатели, такие как Египет, Марокко и Тунис, начали обращаться к российским и американским поставщикам, которые привлекают их конкурентоспособными ценами и гарантированными объемами.
Особенно сильно это может ударить по Франции, крупнейшему экспортеру пшеницы в ЕС, и связано это с плохим урожаем в текущем году.
Тем временем Россия активно отвоевывает позиции на мировом экспортном рынке пшеницы, в частности на Ближнем Востоке и в Северной Африке (регион MENA). Она уже обошла Францию в качестве основного поставщика пшеницы Алжиру.
Отчасти такой сдвиг обусловлен дипломатическим конфликтом между Францией и Алжиром из-за Западной Сахары и свидетельствует об общей тенденции стран MENA искать стабильных и доступных поставщиков.
Кроме того, несколько африканских стран, включая Гану, Нигерию и Кот-д’Ивуар, приостановили экспорт зерновых, что только увеличило спрос в регионе на импортную пшеницу.
В этом году только три государства Магриба — Марокко, Алжир и Тунис — закупили 19,5 млн тонн пшеницы у иностранных поставщиков, тогда как годом ранее закупки составили 17,1 млн тонн. По мере сокращения местного производства эти страны все больше зависят от импорта, создавая возможности для таких крупных экспортеров, как Россия.
Она в 2024 году планирует экспортировать 43 млн тонн пшеницы — меньше, чем в 2023 году (56 млн тонн). Урожай пшеницы в России в этом году составил 82 млн тонн и оказался на третьем месте за последние пять лет.
Экспорту российской пшеницы также способствует слабый рубль: он позволяет стране предлагать конкурентоспособные цены, привлекая больше покупателей и увеличивая рыночную долю.
Растущее доминирование российской пшеницы на традиционных европейских рынках является тревожным сигналом для ЕС.
Эксперты из ЕС призывают к «более агрессивной аграрной дипломатии», чтобы противостоять России. На их взгляд, в мире, где пшеница стала стратегическим товаром, способность ЕС обеспечивать себе экспортные рынки будет иметь решающее значение для будущего сельскохозяйственного сектора блока.
«Русификация» мирового рынка пшеницы, видимо, будет усиливаться, и без согласованных действий по укреплению экспортного присутствия ЕС рискует уступить России еще больше позиций.