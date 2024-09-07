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Шохин призвал разрешить использовать во внешней торговле любые цифровые валюты

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Бизнес предлагает для решения проблемы с платежами во внешней торговле снять несколько законодательных барьеров и обеспечить реальную возможность по использованию в этой сфере любых надежных цифровых валют. Об этом заявил ТАСС на полях Восточного экономического форума президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент основные вызовы и трудности для российской внешней торговли сосредоточены в получении платежей от нерезидентов и проведении платежей в пользу нерезидентов. Компании рассматривают разные сценарии решения этой проблемы — использование посредников, осуществление зачетов встречных требований по экспортным и импортным контрактам», — сказал Шохин.

По его словам, нужно устранить существующие в законодательстве барьеры, прежде всего, в части налогообложения и валютного контроля.

«Важно обеспечить реальную возможность по использованию в ВЭД любых надежных цифровых валют и цифровых прав, в том числе криптовалют, стейблкойнов, работающих на базе блокчейна и криптографии. Также нужно продолжить активную работу по внедрению расчетов в ВЭД на основе инструментов и механизмов, привязанных к товарам, способным выполнять функции мер стоимости, средства обмена и сохранения ценности (так называемых дуальных товаров — прим. ТАСС): металлы, зерно, энергоносители и т. п.», — отметил Шохин.

Нужна также альтернативная система передачи финансовых сообщений, альтернативная SWIFT. «Если не реальную платежную расчетную единицу, то учетную мы можем создать достаточно быстро», — добавил он.

По его словам, в этой работе РСПП активно развивает взаимодействие с МИД, в том числе по линии сотрудничества в рамках «Группы двадцати». Шохин напомнил, что ранее был опубликован свод рекомендаций «Деловой двадцатки» лидерам G20. «Особо хочу выделить общую рекомендацию мирового бизнеса о необходимости “запуска процесса пересмотра односторонних ограничительных мер в области торговой политики, введенных странами G20 за последние три года”», — добавил глава РСПП.