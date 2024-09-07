Шохин призвал разрешить использовать во внешней торговле любые цифровые валюты

«Важно обеспечить реальную возможность по использованию в ВЭД любых надежных цифровых валют и цифровых прав, в том числе криптовалют, стейблкойнов, работающих на базе блокчейна и криптографии. Также нужно продолжить активную работу по внедрению расчетов в ВЭД на основе инструментов и механизмов, привязанных к товарам, способным выполнять функции мер стоимости, средства обмена и сохранения ценности (так называемых дуальных товаров — прим. ТАСС): металлы, зерно, энергоносители и т. п. », — отметил Шохин.