Россиян научили, как распознать фейковое объявление о сдаче жилья

Итак, какие признаки могут свидетельствовать о том, что автором объявления являются мошенник?
Слишком низкая цена
Если цена аренды заметно ниже среднерыночной, это должно вызвать подозрения. Мошенники часто заманивают жертв именно низкими ценами.
Отсутствие информации о владельце
Честные арендодатели обычно указывают свои контакты и предоставляют документы на квартиру при первом запросе. Если же арендодатель уклоняется от предоставления таких сведений или требует предоплату до встречи, это повод насторожиться, предупреждает юрист.
Недостоверные фотографии
Часто мошенники используют фотографии, найденные в интернете или сделанные в других квартирах. Чтобы проверить подлинность, можно воспользоваться функцией поиска изображения в интернете.
Срочность в принятии решения
Мошенники могут давить на потенциального арендатора, утверждая, что квартира быстро найдёт другого кандидата, и требуют немедленного внесения залога. Настоящие арендодатели обычно дают время на раздумье.
Какие риски
По словам юриста, одним из самых значимых юридических рисков является отсутствие письменного договора аренды. Без договора сложно доказать факт передачи денег и договорённости об условиях аренды. Поэтому Мария Яковлева советует настаивать на заключении письменного договора, который будет содержать все ключевые условия аренды, включая сумму, сроки и условия расторжения договора.
Перед подписанием договора необходимо убедиться в праве арендодателя сдавать квартиру. Для этого следует попросить предоставить свидетельство о праве собственности на недвижимость, паспорт владельца и, при необходимости, доверенность, если квартира сдаётся через третье лицо.
Никогда не вносите авансовый платеж до проверки всех документов и подписания договора. «Если арендодатель настаивает на предоплате без возможности личной встречи или осмотра квартиры, велика вероятность мошенничества», — уверяет юрист.
Используйте открытые реестры и сервисы проверки недвижимости, чтобы удостовериться, что квартира действительно принадлежит лицу, с которым вы заключаете договор. «Также полезно будет проверить арендодателя через интернет и социальные сети», — объяснила Мария Яковлева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».