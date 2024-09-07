Россиян научили, как распознать фейковое объявление о сдаче жилья

Фейковые объявления о сдаче жилья могут привести к серьезным финансовым потерям и юридическим последствиям для арендаторов. Чтобы защитить себя, важно знать основные признаки мошенничества и понимать, какие юридические риски могут возникнуть. Об этом рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.