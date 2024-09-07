Певица Селена Гомес стала долларовым миллиардером

Селена Гомес начала карьеру в 2002 году. Известность она получила после роли в сериале «Волшебники из Вэйверли плэйс» (2007−2012) на Disney Channel. Ее музыкальная карьера началась в 2008 году. Свои первые три альбома она выпустила в составе группы Selena Gomez & the Scene. С 2013 года артистка выступает сольно. На ее счету также несколько десятков ролей в кино, последняя из известных — в сериале «Убийства в одном здании».