Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты

«Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем», — сказал он.