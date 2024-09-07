Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты

«Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем», — сказал он.
Примерно такая же ситуация и в мире, продолжил министр.
«Большая проблема сегодня существует по приобретению воздушных судов. Мы знаем о проблемах крупнейших производителей. У Boeing есть проблемы, у Airbus с двигателями Pratt & Whitney. Поэтому взаимодействуя с нашими партнерами за рубежом, мы фиксируем примерно такие же тенденции у всех», — заключил Старовойт.
Восточный экономический форум проходил