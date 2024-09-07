Эксперты: вклады в рупиях для физлиц могут помочь диверсифицировать сбережения

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вклады в индийских рупиях, о запуске которых сообщил на этой неделе Сбербанк, вызовут интерес в первую очередь у инвесторов, торгующих на индийском фондовом рынке. Для обычных россиян это может быть способом немного диверсифицировать свои сбережения, считают опрошенные ТАСС эксперты.
«Теоретически, это может заинтересовать тех, кто связан с рынком, тех, у кого есть связанный с этим бизнес — условно говоря, инвесторов, которые торгуют на индийском фондовом рынке, благо, он растет. Массового ажиотажа у частных лиц, частных инвесторов это не вызовет», — считает доцент Высшей школы экономики Андрей Столяров. При этом Столяров отметил, что вывод на рынок такого продукта — это позитивный шаг, поскольку отношения РФ с дружественными странами определенно будут расширяться.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что рупия — мягкая низколиквидная валюта, не являющаяся СКВ (свободно конвертируемой валютой).
«Рупия способна преподносить сюрпризы: например, в ходе денежной реформы 2016 года в ограниченные сроки был произведен обмен банкнот номиналом 500 и 1 000 рупий, с 9 ноября 2016 года банкноты стали недействительными. Поэтому инвестиции в рупии сопряжены не только с курсовым риском и риском ликвидности, но и с риском потерь из-за таких неожиданных обменов», — пояснил Осадчий.
По его словам, рупия не пользуется популярностью у россиян, купить или продать наличные рупии в обменных пунктах российских банков весьма затруднительно, так как «большинство банков не котирует индийскую валюту». Поэтому, считает эксперт, вклады в рупиях вряд ли вызовут большой интерес у россиян. Скорее, они могут быть интересны тем, кто совершает поездки в Индию, отметил собеседник агентства.
В свою очередь заведующий кафедрой «Финансы и страхование» института ЭМИТ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Миллерман видит в новом вкладе возможность для россиян диверсифицировать свои сбережения. «Вклады в рупиях — это один из способов использования индийской валюты во благо для банков, а для простых россиян — способ немного диверсифицировать свои сбережения. Волатильность курса рупии сопоставима с юанем — это достаточно стабильная валюта, все-таки индийская экономика мощная и растущая. А насколько такой инструмент будет востребован, покажет время», — заключил собеседник агентства.
В апреле 2024 года Сбербанк сообщал, что запустил депозиты в индийских рупиях для российских компаний. Как отмечал зампредседателя правления банка Анатолий Попов, индийская рупия очень востребована у корпоративных клиентов, поэтому в банке ожидают спрос на размещение депозитов в рупиях со стороны юрлиц. В начале сентября первый зампред кредитной организации Кирилл Царев сообщил ТАСС, что банк запустил вклад в индийских рупиях для населения, максимальная ставка по нему составит 3,56% годовых.