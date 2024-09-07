Эксперты: вклады в рупиях для физлиц могут помочь диверсифицировать сбережения

«Теоретически, это может заинтересовать тех, кто связан с рынком, тех, у кого есть связанный с этим бизнес — условно говоря, инвесторов, которые торгуют на индийском фондовом рынке, благо, он растет. Массового ажиотажа у частных лиц, частных инвесторов это не вызовет», — считает доцент Высшей школы экономики Андрей Столяров. При этом Столяров отметил, что вывод на рынок такого продукта — это позитивный шаг, поскольку отношения РФ с дружественными странами определенно будут расширяться.