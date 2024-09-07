Эксперт раскрыла, какие зарплаты получают в США

BLS отслеживает медианные доходы, поскольку они, как правило, лучше отражают зарплатную картину на рынке труда. «Суммирование очень высоких или, наоборот, очень низких зарплат могут привести к искажению средних значений по оплате труда. При этом медианные значения являются точной серединой набора данных, поэтому выбросы в большую и меньшую сторону влияют на них значительно меньше», — объясняет экономист.