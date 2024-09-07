Эксперт раскрыла, какие зарплаты получают в США

Причем у мужчин зарплата оказалась на 19 процентов выше, чем у женщин — 5 024 в месяц у мужчин против 4 604 доллара у женщин.
BLS отслеживает медианные доходы, поскольку они, как правило, лучше отражают зарплатную картину на рынке труда. «Суммирование очень высоких или, наоборот, очень низких зарплат могут привести к искажению средних значений по оплате труда. При этом медианные значения являются точной серединой набора данных, поэтому выбросы в большую и меньшую сторону влияют на них значительно меньше», — объясняет экономист.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплаты в США выросли на 3%, что соответствует росту инфляции за этот же период.
По словам Юлии Финогеновой, самые высокие зарплаты наблюдаются в таких отраслях, как коммунальные (сервисные) услуги и информационные системы. Здесь средняя месячная зарплата составляет USD 8 590,24 и USD 7 312,68 соответственно.
Причем отрасль с самой высокой зарплатой опережает отрасль с самой низкой — в 3,8 раза, добавляет эксперт.
Так, в сфере досуга и гостиничного бизнеса среднемесячная зарплата составляла всего 2 238,56 доллара. Еще одна отрасль с низкими зарплатами — это розничная торговля (здесь уровень среднемесячных зарплат составляет 2 190, 88 доллара).
Минимальный размер почасовой оплаты труда, установленный на федеральном уровне на 2024 год, не может быть менее 7,5 доллара. Однако некоторые штаты вправе вводить требования к минимальному уровню выше федерального. Так, самый высокий уровень минимальной оплаты труда в час установлен в Федеральном округе Колумбия — 16,5 доллара.
Интересно, что, согласно статистике, еженедельные зарплаты, получаемых различными этническими группами, довольно сильно отличаются по размеру.
«Например, еженедельная оплата труда работников азиатской этнической принадлежности почти на 40% выше работников испаноязычной и латиноамериканской этнической группы и на 20% выше той, что получают белые американцы», — рассказала эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».