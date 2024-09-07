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Эксперт рассказала, что можно было купить в СССР на стипендию

Стипендии позднего периода СССР были разные — все зависело от университета, региона, а также от того, учился ли студент на «отлично» или нет. Но в целом они позволяли приобретать продукты питания и все необходимое для бытовых нужд, рассказала доцент кафедры базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Обычные стипендии варьировались в пределах от 35 до 50 рублей в месяц, стипендия с отличием составляла 75 рублей. Также были именные стипендии, которые превышали 100 рублей, что было достаточно большой суммой.

Минимальной стипендии было достаточно для покупки продуктов, бытовой химии, но вот на одежду ее уже не всегда хватало. Если студент арендовал квартиру, а не жил в общежитии, то стипендии тоже не хватало, необходимы были дополнительные средства.

Если же студент хотел получать дополнительных доход, нужно было найти подработку.

«А вот учащиеся, слушатели Высшей партийной школы при ЦК КПСС получали заработную плату, в соответствии с последним местом работы», — рассказала эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».