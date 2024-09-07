Эксперт рассказала, что можно было купить в СССР на стипендию

Стипендии позднего периода СССР были разные — все зависело от университета, региона, а также от того, учился ли студент на «отлично» или нет. Но в целом они позволяли приобретать продукты питания и все необходимое для бытовых нужд, рассказала доцент кафедры базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.