Эксперт рассказала, что можно было купить в СССР на стипендию

Обычные стипендии варьировались в пределах от 35 до 50 рублей в месяц, стипендия с отличием составляла 75 рублей. Также были именные стипендии, которые превышали 100 рублей, что было достаточно большой суммой.
Минимальной стипендии было достаточно для покупки продуктов, бытовой химии, но вот на одежду ее уже не всегда хватало. Если студент арендовал квартиру, а не жил в общежитии, то стипендии тоже не хватало, необходимы были дополнительные средства.
Если же студент хотел получать дополнительных доход, нужно было найти подработку.
«А вот учащиеся, слушатели Высшей партийной школы при ЦК КПСС получали заработную плату, в соответствии с последним местом работы», — рассказала эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».