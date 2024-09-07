Автобренды в ЕС могут оштрафовать на €15 млрд из-за низких продаж электромобилей

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Европейские производители автомобилей могут столкнуться со штрафами на общую сумму до €15 млрд из-за недостаточного уровня продаж электромобилей, спрос на которые в последнее время снизился. Об этом заявил исполнительный директор французской компании Renault Group Люка де Мео в эфире радио France Inter.
«Мы готовимся к 2025 году уже сейчас, потому что принимаем заказы на автомобили, которые будем поставлять. И, по нашим расчетам, если продажи электромобилей останутся на сегодняшнем уровне, европейской промышленности придется заплатить €15 млрд штрафа или отказаться от производства более чем 2,5 млн единиц [автомобилей с двигателями внутреннего сгорания]», — заявил де Мео.
Глава Renault, который по совместительству является председателем Ассоциации европейских автопроизводителей пояснил, что по правилам ЕС нормы выбросов CO2 для автопроизводителей высчитываются по соотношению проданных автомобилей с ДВС и электромобилей. Он уточнил, что каждый проданный электромобиль компенсирует продажу четырех обычных машин. При этом в августе на электромобили пришлось всего 12,5% от общего количества проданных машин в Европе, что на 10,8% меньше, чем в августе 2023 года.
Причина спада продаж, считает он, кроется в слишком высоких ценах на электромобили при неопределенности с сохранением государственных субсидий на их покупку. Последнее особенно актуально в свете отмены таких субсидий в ФРГ. Также он указал на слишком медленные темпы развития зарядной инфраструктуры. На этом фоне де Мео призвал власти европейских стран и европейские институты «проявить гибкость» и не давить на производителей штрафами. Он указал также на тот факт, что без роста продаж электромобилей под угрозой окажутся и различные сопутствующие проекты вроде заводов по производству тяговых батарей.
«Несколько лет назад нам пришлось сесть на очень жесткую “диету”, сократив производственные мощности более чем на миллион автомобилей, но ситуация очень и очень сложная», — сказал он.