Автобренды в ЕС могут оштрафовать на €15 млрд из-за низких продаж электромобилей

Причина спада продаж, считает он, кроется в слишком высоких ценах на электромобили при неопределенности с сохранением государственных субсидий на их покупку. Последнее особенно актуально в свете отмены таких субсидий в ФРГ. Также он указал на слишком медленные темпы развития зарядной инфраструктуры. На этом фоне де Мео призвал власти европейских стран и европейские институты «проявить гибкость» и не давить на производителей штрафами. Он указал также на тот факт, что без роста продаж электромобилей под угрозой окажутся и различные сопутствующие проекты вроде заводов по производству тяговых батарей.