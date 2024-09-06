ВЭФ-2024: Главные соглашения форума

Строительство жилья, культурно-туристического комплекса и производства строительных материалов
Договор заключили Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), «Фанюань Констракшн Групп» и «Дацзин Констракшн Групп». Сумма сделки — 4,7 млрд рублей. Инвесторы из Китая будут развивать в Приморье производство строительных материалов, строительство и туристический сектор.
В результате сотрудничества Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и китайских инвесторов в Приморье планируется:
построить многоэтажный жилой комплекс;
создать культурно-туристический комплекс с гостиницами;
наладить производство пластиковых труб нового типа (объем производства — 24 тысячи тонн в год);
выпускать двери и окна из алюминиевого сплава;
производить стеклянные навесные фасады.
Общая сумма инвестиций составит 4,7 миллиарда рублей, появится 384 рабочих места.
Производство тракторов
Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по производству тракторов заключили КРДВ и ТД «Техноград». Сумма сделки — 3 млрд рублей. По договору планируется выпускать колесные тракторы двух типов: 0,9 тягового класса и 6 тягового класса. Также будет создан склад для хранения запасных частей.
Проект будет реализован в два этапа. Сначала начнется промышленная сборка тракторов, а затем будет налажено их производство на месте. На предприятиях появится 225 рабочих мест.
Когда проект выйдет на полную мощность, годовой объем производства составит около 550 тракторов: 6 тяговых классов — 50 штук, 0,9 тяговых классов — 500 штук.
Строительство предприятия по деревообработке и многофункционального логистического морского терминала
Соглашение подписали КРДВ и компания «Шоуненг управление инвестициями». Общая сумма сделки — 260 млрд рублей.
В рамках проекта инвестор построит в Тымовском районе Сахалинской области предприятие по глубокой переработке древесины, а в в морском порту Александровска-Сахалинского появится многофункциональный морской логистический терминал. Эти объекты обеспечат рабочими местами 716 человек.
Строительство Международного жилого квартала в Забайкальске
Соглашение заключили корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и специализированный застройщик «ТСД Развитие». Объем инвестиций в реализацию проекта — 17,7 млрд рублей.
Компания «ТСД Развитие» стала резидентом территорий опережающего развития. В этом статусе она за 5 лет построит «Международный жилой квартал пгт. Забайкальск» на более чем 2,3 тыс. квартир для 4,5 тыс. человек. Общая площадь комплекса составит более 140 тыс. квадратных метров.
Постройка заводов по переработке рыбы и пополнение флота новыми рефрижераторными судами
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина подписали соглашение о сотрудничестве. КРДВ инвестирует около 14,5 миллиарда рублей в строительство рефрижераторных судов. Ещё 3,28 миллиарда рублей будет вложено в строительство рыбоперерабатывающих заводов.
В рамках проекта планируется построить два транспортных рефрижератора, способных вместить около 8 тысяч тонн каждый. Также будут возведены два завода по переработке минтая и других видов рыб. На этих предприятиях будет создано около 350 рабочих мест.
Строительство промпарка для производства высокотехнологичного оборудования в Амурской области
КРДВ Амурская (дочерняя компания Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) и корпорация «Сюань Юань» объявили о создании промышленного парка для производства высокотехнологичного оборудования в рамках международной территории опережающего развития (МТОР) в Амурской области. Объем инвестиций — более 10 млрд рублей.
В рамках МТОР на инвестиционной площадке «Ровное» планируется построить промышленный парк, где будут производить высокотехнологичное оборудование. В частности, здесь будут выпускать лазерную аппаратуру, роботов, высококачественные подшипники, композитные материалы, умные лифты, системы интеллектуального управления и 3D-печати.
Реализация проекта по развитию рисоводства
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Правительство Приморья и ООО «ГК Русагро» подписали соглашение о реализации проекта по развитию рисоводства. Общий объем инвестиций в проект составит 22,8 миллиарда рублей.
В рамках проекта планируется провести реконструкцию рисовых оросительных систем и увеличить производство риса в регионе более чем на 150 тысяч тонн в год. Также ожидается создание 160 новых рабочих мест.
Строительство завода по глубокой переработке сои в Амурской области
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ООО «Таргет Агро» и Правительство Амурской области подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по созданию маслоэкстракционного завода по глубокой переработке сои на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская». Инвестиции в проект составят 6,5 миллиарда рублей.
Строительство завода в городе Благовещенске планируется начать в 2025 году, а ввести его в эксплуатацию — в 2027 году. Комбинат будет заниматься производством лецитина, гидратированного и рафинированного масел, соевых зародышей и пищевого соевого шрота. На предприятии будет создано более 300 рабочих мест для жителей региона.
Строительство производства покрышек для автомобилей
Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики и компания «Влад-Гарант» объявили о строительстве завода по производству шин в Приморском крае. Общий объем инвестиций в проект составит 10 миллиардов рублей.
Компания «Влад-Гарант» уже начала подготовку заявки на получение статуса резидента территории опережающего развития (ТОР). Это позволит ей воспользоваться различными льготами и преференциями, что значительно ускорит реализацию проекта. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию в 2027 году, создав еще 134 рабочих места.
Создание международной кооперации со строительными компаниями
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписала соглашение о сотрудничестве со строительной корпорацией «Хоа Бинь» (Hoa Binh, Вьетнам). Сумма сделки не раскрывается.
Соглашение определяет условия сотрудничества сторон при реализации инвестиционных проектов в сфере строительства на Дальнем Востоке России, в частности, при воплощении в жизнь мастер-планов для 25 городов Дальневосточного федерального округа. В рамках договора планируется осуществлять производство строительных материалов и обеспечивать проекты трудовыми ресурсами.
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