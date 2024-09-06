ВЭФ-2024: Главные соглашения форума

Основными стали соглашения о строительстве жилых комплексов в регионах ДФО и Арктики. На мероприятии были подписаны и другие значимые контракты с контрагентами из России и других стран, которые окажут влияние на развитие региона в ближайшие годы. Об этом рассказывают Финансы Mail.