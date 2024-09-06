ВЦИОМ: 58% россиян считают, что компании должны поддерживать работников с детьми

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Больше половины россиян (58%) убеждены, что работодатель должен предоставлять дополнительную поддержку сотрудникам, у которых есть несовершеннолетние дети. 26% отметили, что люди не заводят детей из-за недостатка денег, такие данные привел генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
«58% убеждены, что работодатель должен предоставлять дополнительную поддержку сотрудникам, у которых есть несовершеннолетние дети. 87% в среднем по выборке считают, что создание семьи является одной из важнейших целей для человека. В возрасте 60+ это 94%, в возрасте 18−24 года — 70%. Разница существенная», — сказал он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
При этом, по данным Абрамова, 85% респондентов отметили, что семья человеку всегда нужна, потому что в ней выжить легче. Еще 82% указали, что как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной.
Реализация потенциала.
«Когда мы качаем историю, что надо реализовывать свой потенциал, молодые женщины, как и молодые мужчины, воспринимают это не как реализацию в области семьи и рождения детей, а как самореализацию с точки зрения построения карьеры», — отметил Абрамов.
По его словам, на вопрос о том, для чего люди заводят детей, большинство опрошенных (56%) ответили, что это предназначение брака и дети укрепляют семью, 19% отметили, что дети — это большое счастье, а 18%, что такой шаг необходим ради будущего, опоры в старости.
При этом 26% на вопрос о том, почему некоторые не заводят детей, указали, что причина связана с недостатком денег, а 23% респондентов отметили эгоизм и то, что дети мешают личной свободе.
Восточный экономический форум проходит