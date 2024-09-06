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ВЦИОМ: 58% россиян считают, что компании должны поддерживать работников с детьми

По данным ВЦИОМ, 87% опрошенных также заявили, что создание семьи является одной из важнейших целей для человека.

Источник: Freepik

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Больше половины россиян (58%) убеждены, что работодатель должен предоставлять дополнительную поддержку сотрудникам, у которых есть несовершеннолетние дети. 26% отметили, что люди не заводят детей из-за недостатка денег, такие данные привел генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

«58% убеждены, что работодатель должен предоставлять дополнительную поддержку сотрудникам, у которых есть несовершеннолетние дети. 87% в среднем по выборке считают, что создание семьи является одной из важнейших целей для человека. В возрасте 60+ это 94%, в возрасте 18−24 года — 70%. Разница существенная», — сказал он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом, по данным Абрамова, 85% респондентов отметили, что семья человеку всегда нужна, потому что в ней выжить легче. Еще 82% указали, что как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной.

Реализация потенциала.

«Когда мы качаем историю, что надо реализовывать свой потенциал, молодые женщины, как и молодые мужчины, воспринимают это не как реализацию в области семьи и рождения детей, а как самореализацию с точки зрения построения карьеры», — отметил Абрамов.

По его словам, на вопрос о том, для чего люди заводят детей, большинство опрошенных (56%) ответили, что это предназначение брака и дети укрепляют семью, 19% отметили, что дети — это большое счастье, а 18%, что такой шаг необходим ради будущего, опоры в старости.

При этом 26% на вопрос о том, почему некоторые не заводят детей, указали, что причина связана с недостатком денег, а 23% респондентов отметили эгоизм и то, что дети мешают личной свободе.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.