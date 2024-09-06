ВЦИОМ: 58% россиян считают, что компании должны поддерживать работников с детьми

«58% убеждены, что работодатель должен предоставлять дополнительную поддержку сотрудникам, у которых есть несовершеннолетние дети. 87% в среднем по выборке считают, что создание семьи является одной из важнейших целей для человека. В возрасте 60+ это 94%, в возрасте 18−24 года — 70%. Разница существенная», — сказал он на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).