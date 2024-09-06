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В Сбере заявили, что рынок кредитования продолжит работу в сложных условиях

Первый зампред правления банка Кирилл Царев отметил, что потребность в заемных средствах у россиян сохраняется, спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне.

Источник: Вероника Сапожникова

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Спрос на потребительские кредиты остается на стабильно высоком уровне, но темпы выдачи в июле — августе постепенно замедляются и такая тенденция продолжится в сентябре. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Рынок кредитования продолжит работу в довольно сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые меры регулятора. Потребность в заемных средствах у граждан сохраняется и спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне. Мы видим постепенное снижение темпов роста выдачи розничных кредитов: в июле −3%, что нетипично для сезонности, когда рынок показывает рост. По первым данным августа мы видим продолжение этого тренда. В сентябре, с учетом введения с начала месяца дополнительных мер ЦБ по сдерживанию роста кредитования, прогнозируем продолжение тренда на снижение выдач», — отметил Царев.

О форуме.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Полная версия интервью будет опубликована в 11:00 мск.