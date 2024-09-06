В Сбере заявили, что рынок кредитования продолжит работу в сложных условиях

«Рынок кредитования продолжит работу в довольно сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые меры регулятора. Потребность в заемных средствах у граждан сохраняется и спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне. Мы видим постепенное снижение темпов роста выдачи розничных кредитов: в июле −3%, что нетипично для сезонности, когда рынок показывает рост. По первым данным августа мы видим продолжение этого тренда. В сентябре, с учетом введения с начала месяца дополнительных мер ЦБ по сдерживанию роста кредитования, прогнозируем продолжение тренда на снижение выдач», — отметил Царев.