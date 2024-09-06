В компании НСЗК рассказали о перспективах проведения IPO

«В текущий момент компания развивается за счет частных инвестиций, как и абсолютное большинство компаний в России, которые находятся вначале пути своего развития. В перспективе ГК НСЗК рассчитывает выйти на IPO на одной из ведущих азиатских площадок», — сообщил собеседник Финансы Mail.
Компания занимается производством и экспортом наиболее распространенных зерновых, зернобобовых и масличных культур, которые выращивают в России. Это пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рапс, соя, лен, горох.
Сейчас реализуется долгосрочная стратегия развития компании, рассчитанная до 2035 года. «Целевой показатель — выйти на более 30 млн тонн эффективного грузооборота. Из них свыше 20 млн тонн — это экспортные зерновые грузы, отправляемые сухопутными и мультимодальными маршрутами. И 10 млн — обратный грузопоток импортных товаров, товаров народного потребления», — отметил спикер.
«Если говорить про Китай, то это автозапчасти, одежда, электроника. Если страны Центральной Азии — то это строительные материалы, различные продовольственные товары. Таким образом, мы развиваем эффективный грузооборот. Наша логистическая модель называется “Зерно+”, — добавил он.
Пока, до выхода на IPO, всей экосистеме, куда помимо ГК НСЗК входят и другие партнеры (производители зерна, логистические операторы, операторы элеваторов), то мультипликативный эффект в целом позволяет достигать общего объема инвестиций более 500 миллиардов рублей. Из них порядка 70 миллиардов рублей приходится на прямые инвестиции группы компаний НСЗК. И в первую очередь это специализированные железнодорожные хабы «Зерно+», сухопутный зерновой флот и линейные элеваторы.
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