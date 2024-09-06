Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В компании НСЗК рассказали о перспективах проведения IPO

Группа компаний «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» ведет работу по выходу на IPO на одной из крупных азиатских площадок, рассказал на полях Восточного экономического форума Валерий Дубровский, заместитель генерального директора по стратегическому развитию.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Максим Слуцкий/ТАСС

«В текущий момент компания развивается за счет частных инвестиций, как и абсолютное большинство компаний в России, которые находятся вначале пути своего развития. В перспективе ГК НСЗК рассчитывает выйти на IPO на одной из ведущих азиатских площадок», — сообщил собеседник Финансы Mail.

Компания занимается производством и экспортом наиболее распространенных зерновых, зернобобовых и масличных культур, которые выращивают в России. Это пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рапс, соя, лен, горох.

Сейчас реализуется долгосрочная стратегия развития компании, рассчитанная до 2035 года. «Целевой показатель — выйти на более 30 млн тонн эффективного грузооборота. Из них свыше 20 млн тонн — это экспортные зерновые грузы, отправляемые сухопутными и мультимодальными маршрутами. И 10 млн — обратный грузопоток импортных товаров, товаров народного потребления», — отметил спикер.

«Если говорить про Китай, то это автозапчасти, одежда, электроника. Если страны Центральной Азии — то это строительные материалы, различные продовольственные товары. Таким образом, мы развиваем эффективный грузооборот. Наша логистическая модель называется “Зерно+”, — добавил он.

Пока, до выхода на IPO, всей экосистеме, куда помимо ГК НСЗК входят и другие партнеры (производители зерна, логистические операторы, операторы элеваторов), то мультипликативный эффект в целом позволяет достигать общего объема инвестиций более 500 миллиардов рублей. Из них порядка 70 миллиардов рублей приходится на прямые инвестиции группы компаний НСЗК. И в первую очередь это специализированные железнодорожные хабы «Зерно+», сухопутный зерновой флот и линейные элеваторы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».