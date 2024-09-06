В компании НСЗК рассказали о перспективах проведения IPO

Пока, до выхода на IPO, всей экосистеме, куда помимо ГК НСЗК входят и другие партнеры (производители зерна, логистические операторы, операторы элеваторов), то мультипликативный эффект в целом позволяет достигать общего объема инвестиций более 500 миллиардов рублей. Из них порядка 70 миллиардов рублей приходится на прямые инвестиции группы компаний НСЗК. И в первую очередь это специализированные железнодорожные хабы «Зерно+», сухопутный зерновой флот и линейные элеваторы.