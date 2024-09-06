В ГД анонсировали скорый старт международных расчётов в криптовалюте

Международные расчёты в криптовалюте появятся в ближайшей перспективе, о чём в беседе с Херсонским агентством новостей рассказал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Использование цифровых валют для международных расчётов может начаться достаточно скоро. Не исключено, что граждане тоже смогут так или иначе стать участниками этих расчётов, но вряд ли в ближайшее время», — заявил он.
Депутат отметил, что криптовалюта не будет использоваться для внутренних расчётов, по крайней мере, эта возможность сейчас не рассматривается.
Напомним, с 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому в области криптовалюты вводится экспериментальный правовой режим. В частности, с помощью криптовалюты станет возможным проводить операции в рамках внешнеэкономической деятельности.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, что обычный пользователь вряд ли заработает на майнинге криптовалюты.