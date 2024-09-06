Устроили пересмотр: Минэк улучшил ожидания по ВВП до 3,9%

Минэк пересмотрел макропрогноз на плановый период до 2027-го. Ожидается, что среднегодовой курс доллара в 2024-м составит 91,2, при этом на конец года он будет торговаться по 93,8. В последующие три года «американец» будет стоить в диапазоне 96,5−103,2 рубля. Нацвалюта ослабнет из-за снижения цен на нефть, а также вследствие восстановления импорта. При этом ведомство значительно улучшило прогноз по ВВП: в 2024-м он вырастет на 3,9%, хотя ранее прогнозировалось всего 2,8%. Правда, в дальнейшем экономика будет замедляться из-за высокой ключевой ставки и снижения объемов строительства на фоне отмены массовой льготной ипотеки. Какого будущего ждут в Минэке — в материале «Известий».
Каким будет курс доллара в 2024 году
Специалисты Минэка подготовили новый прогноз социально-экономического развития РФ на 2025-й и плановый 2026−2027 годы, а также пересмотрели оценки по 2024 году (его основные показатели есть у «Известий»). Обновленный документ ведомство внесло в правительство, его поддержала бюджетная комиссия. Министерство значительно улучшило свои ожидания по ВВП и по валютному курсу, но ухудшило — по инфляции.
Доллар в среднем в 2024-м будет стоить 91,2 рубля (по прошлому прогнозу ожидалось 94,7 рубля). Согласно ожиданиям, «американец» будет торговаться в 2025-м в среднем по 96,5, в 2026-м — по 100, а в 2027-м — по 103,2. Кроме того, в ведомстве уточнили, что курс доллара на конец 2024-го составит 93,8.
— Сейчас предпосылок к тому, чтобы доллар достигал 100 рублей, нет. Но ситуация может измениться при снижении ключевой ставки и отмене обязательной продажи валютной выручки, — пояснила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Компании-экспортеры сейчас обязаны продавать не менее 40% валютной выручки.
Также на ослаблении рубля могут сказаться цены на нефть, добавила Юлия Коваленко. По ожиданиям Минэка, Brent в этом году будет торговаться по $83,5 за баррель, но в ближайшие годы цена может опускаться, например до $74,5 в 2027-м. Такая же динамика будет у экспортной цены на российскую нефть: в 2024-м в среднем за год она будет стоить $70 за баррель, однако к 2027-му опустится до $65,5.
Кроме того, на рубль по-прежнему будут влиять решения центробанков, добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Высокая ключевая ставка в России (18%) делает привлекательным сбережения в нацвалюте, что поддерживает спрос на нее и ее курс.
— Снижение процентных ставок ФРС может ослабить доллар, и для рубля это может оказаться достаточно благоприятным фактором. В целом доллар в следующем году может по-прежнему показывать движение в коридоре 85−95 рублей, как и в этом году, — сказала Наталья Мильчакова.
Кроме того, на ослабление рубля может влиять восстановление спроса на валюту со стороны импортеров, если упростятся условия внешней торговли, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
На сколько вырастет ВВП в 2024-м
Как заявил представитель Минэка, темпы роста экономики оцениваются более оптимистично, чем это было ранее. В 2024 году, как прогнозирует ведомство, ВВП России увеличится на 3,9%. Также министерство незначительно повысило ожидания по 2025—2027 годам — до 2,5%, 2,6% и 2,8% соответственно.
Причина замедления темпов роста экономики в ближайшие три года — эффект от ужесточения денежно-кредитных условий ЦБ, пояснил представитель Минэка. Несмотря на это? они всё равно останутся в положительной зоне и составят достойные 2,5%, уточнил он.
Рост ВВП в России будет зависеть от способности бизнеса поддерживать импортозамещение и находить альтернативные механизмы взаимодействия с дружественными странами, полагает кандидат экономических наук, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. При этом негативно на экономике может сказаться дефицит кадров.
Неблагоприятным фактором, влияющим на рост ВВП, может стать и сокращение импорта из-за проблем с платежами, если они будут актуальны, добавила Наталья Мильчакова. Минэк в своем макропрогнозе значительно ухудшил ожидания по импорту в 2024-м — $294,9 млрд. Однако к 2027-му он должен восстановиться до $357,4 млрд.
На экспорт же в следующем году будут влиять ограничения ОПЕК+ и состояние крупнейших покупателей российской продукции, таких как Китая и Индии, ожидает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. По оценкам Минэка, в 2024-м экспорт составит $427,6 млрд, а к 2027-му он вырастет до $476,2 млрд.
Какой будет инфляция в России
Кроме того, министерство ухудшило прогноз по росту цен. По итогам 2024-го, инфляция составит 7,3% (вместо ожидаемых ранее 5,1%), в следующем году она опустится до 4,5%, а дальше будет на уровне таргета в 4%. Как уточнил представитель ведомства, причиной ухудшения прогноза стал быстрый рост зарплат.
Инфляция должна снизиться благодаря высокой ключевой и ограничениям на выдачи кредитов — всё это снизит покупательную способность населения, пояснила Юлия Коваленко РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Также Минэк отметил: несмотря на высокие ставки, инвестиции в основной капитал выросли очень высокими темпами — на 7,8% вместо предполагаемых в апреле 2,3%. В 2025-м этот показатель составит 2,1%, в 2026-м — 3%, в 2027-м — 3,3%.
Инвестиции резко замедлят свой рост в 2025-м на фоне действия высокой ставки ЦБ и сокращения объема строительства, полагает Илья Федоров из «БКС Мир инвестиций». По его словам, не так много компаний, которые способны давать прибыль более 20% годовых. Основную поддержку инвестициям в будущем году окажут льготные кредиты, бюджетные расходы и собственные средства компаний, уточнил эксперт.
Как будут расти доходы населения
По прогнозу Минэка, реальные зарплаты по итогам 2024 года вырастут на 9,2%. Дальше рост будет замедляться — до 4,1% в 2027 году.
Что касается реальных располагаемых денежных доходов населения с учетом инфляции, то они увеличатся на 7,1% в 2024-м (в прошлом прогнозе — 5,2%). Далее рост будет более скромный: в 2025-м — 6,1%, в 2026-м — 4,6%, и 2027-м — 3,4%.
Позитивная динамика связана в большей степени с повышением заработных плат в отраслях военно-промышленного комплекса. Работодатели из смежных отраслей стремятся сохранить у себя квалифицированные кадры в условиях их дефицита. Также важную роль играют социальные выплаты, которые повышают доходы населения, обратила внимание Светлана Фрумина.
Средний уровень безработицы в 2024-м Минэк оценил в 2,6% (согласно ожиданием в апреле — 3%). При этом летом показатель был еще ниже — 2,4%. В последующий плановый период ведомство ожидает, что безработица сохранится на уровне 2,6%.
Светлана Фрумина добавила, что системное внедрение искусственного интеллекта в отдельные сферы деятельности позволит сократить разрыв, который образовался из-за превышения спроса на рабочую силу над его предложением. Для балансировки рынка труда следует больше внимания уделять образованию и подготовке высококвалифицированных кадров для тех отраслей, в которых зафиксированы сложности.