Устроили пересмотр: Минэк улучшил ожидания по ВВП до 3,9%

Минэк пересмотрел макропрогноз на плановый период до 2027-го. Ожидается, что среднегодовой курс доллара в 2024-м составит 91,2, при этом на конец года он будет торговаться по 93,8. В последующие три года «американец» будет стоить в диапазоне 96,5−103,2 рубля. Нацвалюта ослабнет из-за снижения цен на нефть, а также вследствие восстановления импорта. При этом ведомство значительно улучшило прогноз по ВВП: в 2024-м он вырастет на 3,9%, хотя ранее прогнозировалось всего 2,8%. Правда, в дальнейшем экономика будет замедляться из-за высокой ключевой ставки и снижения объемов строительства на фоне отмены массовой льготной ипотеки. Какого будущего ждут в Минэке — в материале «Известий».