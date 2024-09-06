Товарооборот РФ и Финляндии снизился в 2024 году до €600

«Контакты по этой теме осуществляются, в частности, в рамках диалога пограничных служб. Исходим из того, что открытие финских пунктов пропуска на границе с Россией зависит от воли Хельсинки. На текущем этапе власти Финляндии ясно дают понять, что не видят предпосылок для возобновления их нормальной работы», — заявили дипломаты.