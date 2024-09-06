Товарооборот РФ и Финляндии снизился в 2024 году до €600

«По данным финской таможенной статистики, в 2024 году двусторонний товарооборот за первое полугодие составил около €600 млн, годом ранее он находился на уровне €1 млрд. Для сравнения, в 2021 году аналогичный показатель превышал €5,2 млрд», — сказали в диппредставительстве.
Дипломаты уточнили, что Россия и Финляндия продолжают взаимодействие на рабочем уровне по ситуации на российско-финской границе.
«Контакты по этой теме осуществляются, в частности, в рамках диалога пограничных служб. Исходим из того, что открытие финских пунктов пропуска на границе с Россией зависит от воли Хельсинки. На текущем этапе власти Финляндии ясно дают понять, что не видят предпосылок для возобновления их нормальной работы», — заявили дипломаты.
В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран.